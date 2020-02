Coronavirus, morto il primo paziente in Veneto

È veneto il primo morto per coronavirus in Italia. Si tratta di uno dei due contagiati padovani che era ricoverato da giorni all'ospedale di Schiavonia di Monselice.

Si tratta - dice il Gazzettino - di Adriano Trevisan, pensionato di Vo' Euganeo (Padova) già ricoverato nel reparto malattie infettive. Solo oggi la notizia della positività al virus per lui e per un altro uomo, un 68enne dello stesso paese che frequentava lo stesso bar. I due, inizialmente, erano stati ricoverati in ospedale per un'infezione polmonare. In attesa dei riscontri del secondo test effettuato nelle prossime ore dall'Istituto Spallanzani di Roma, si stanno ricostruendo tutti i loro spostamenti. Non è ancora chiaro come i due possano aver contratto il virus.

La morte del 78enne è stata confermata dal governatore del Veneto, Luca Zaia, impegnato stasera nel vertice in corso nella sede della Protezione Civile, a cui hanno partecipato il premier Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, quello della Salute Roberto Speranza e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Zaia era in collegamento video, così come il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.