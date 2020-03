Coronavirus, oggi 1.598 contagi in più di ieri: 97 i decessi

Il coronavirus corre e i contagi aumentano in tutta Italia. Nel Paese, dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, 7.985 le persone positive al virus cinese, 1.598 in più rispetto alla giornata di ieri. 97 decessi in giornata per un totale di 463. Sale anche il numero dei guariti: 102 persone, 724 in totale.

Sono 9.172 i casi totali di coronavirus nel nostro Paese, 1.797 più di ieri. I ricoverati con sintomi sono 4.316, quelli in terapia intensiva sono 733 e 2.936 sono in isolamento domiciliare.

Buone notizie dal paziente 1. Il 38enne di Castiglione d'Adda, primo caso accertato di coronavirus nel focolaio italiano, sta meglio: respira autonomamente ed è stato trasferito in terapia subintensiva. " Il paziente1 è stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva. È stato cioè 'stubato' in quanto ha iniziato a respirare autonomamente ", ha annunciato l'assessore Giulio Gallera.

" Da domani mattina si chiudono tutti gli impianti sciistici ", ha annunciato il ministro Francesco Boccia presente in conferenza stampa.

Lombardia

Numeri ancora in crescita per i contagiati da coronavirus in Lombardia. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Regione Lombardia i contagiati sono 5.469, dato cresciuto di ben 1.280 unità. " Le persone ricoverate in terapia intensiva raggiungono così quota 440 (41 in più rispetto a ieri). Gli ospedalizzati sono complessivamente 2.802, anche in questo caso in crescita di 585, i dimessi sono stati 646, i decessi 333 (+ 76) ", ha spiegato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera.