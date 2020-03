Coronavirus, quella strana apparizione durante la preghiera del Papa

Una suggestione, una semplice illusione ottica o la voglia di credere in qualcosa di più grande di noi che viene in nostro aiuto in un momento di grande tribolazione. Oppure in quello che è accaduto ieri pomeriggio nel cielo sopra piazza San Pietro c’è un qualcosa di reale e stupendo che sfugge alla nostra razionalità. Quel che è certo è che l’immagine catturata dalle telecamere della Rai è davvero particolare. Nel corso della benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco per l'indulgenza plenaria e per pregare per la fine della terribile pandemia di coronavirus che sta colpendo il mondo sarebbe apparsa la Vergine Maria.

Tutti abbiamo negli occhi le immagini della preghiera del Santo Padre. La benedizione "Urbi et Orbi", solitamente impartita dal Pontefice a Pasqua e a Natale per l'indulgenza plenaria, questa volta avviene in un venerdì di Quaresima. E di quarantena. Un evento di fede straordinario in un periodo di enorme difficoltà per il mondo interno. Il coronavirus fa paura e l’umanità si sente in balia di un nemico, quasi infernale, difficile da contrastare. Le certezze sembrano crollare, le abitudini quotidiane appaiono solo un lontano ricordo. Un momento unico e allo stesso tempo drammatico.

L’atmosfera nella quale si è svolta la cerimonia era davvero surreale. Il Papa che parlava in una piazza vuota, la pioggia che cadeva dalle nubi che coprivano il cielo e un assordante quanto innaturale silenzio che ammantava ogni cosa. Una scena che sembra tratta da un film apocalittico. Eppure è accaduto davvero.

La preghiera va avanti. "Perché avete paura? Non avete fede?" , dice il Pontefice. Mentre Bergoglio pronuncia queste parole ecco che accade l’incredibile. Su San Pietro, nei pochi secondi del video, si vede una nuvola e una luce bianca che si uniscono in un solo corpo e che, man mano, danno forma ad una figura dai tratti umani. Non sono poche le persone che in quella immagine riconoscono la Madonna.

Suggestione o un evento soprannaturale? È più facile dire che si sia trattato solo di una illusione ottica. Per chi crede o per chi in questo momento storico si affida alla fede per calmare le ansie provocate dall’emergenza coronavirus, quello vissuto a San Pietro è stato un momento molto forte. In qualsiasi modo la si voglia vedere, quella strana apparizione può essere considerata come un simbolo di speranza che annuncia la fine del male.