Coronavirus, superati 1000 contagi: 8 morti, 50 persone guarite

"Sono 1.128 le persone risultate positive al Coronavirus, di questi il 52% è in isolamento domiciliare, le persone ricoverate con sintomi sono 401, il 10% sono in terapia intensiva". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso del punto stampa sull'emergenza coronavirus. Per quel che riguarda la diffusione geografica del coronavirus, il capo della Protezione civile ha spiegato: "In Lombardia i casi sono 552, il 52 per cento del totale; in Veneto 189 casi, il 18 per cento; e in Emilia 213 casi, il 20 per cento. Con gli otto nuovi decessi di oggi salgono quindi a 29 i morti, mentre arrivano a 50 i guariti".

Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha dichiarato: "Il virus è ancora presente ed è ancora in fase espansiva. Siamo molto confidenti e speranzosi che presto si vedano gli effetti positivi sulle misure prese domenica scorsa".

"L’effetto delle misure che sono state adottate la scorsa settimana non si potrà vedere prima di 8-10 giorni, perché ci vogliono circa 14 giorni per capire l’effetto nel tempo esattamente dato dal tetto di incubazione. Quindi i casi che noi oggi segnaliamo sono casi che molto verosimilmente, nella stragrande maggioranza, hanno contratto l’infezione prima che adottassimo queste misure", ha affermato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.