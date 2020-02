Coronavirus, terzo morto in Lombardia: è una donna di Crema

" Abbiamo un altro decesso a Cremona. Una persona che aveva quadro clinico complesso ". Lo ha confermato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso della conferenza stampa convocata questo pomeriggio a Palazzo Lombardia per fare il punto sui casi di coronavirus e per presentare le azioni di contrasto al contagio contenute nell'ordinanza regionale.

Salgono a 2 i casi di decesso nella Regione Lombardia dove, già nella mattinata di sabato 22 febbraio, una pensionata di 77 anni, residente a Casalpusterlengo, nella "zona rossa" del lodigiano, è morta in seguito a complicanze respiratorie insorte presumibilmente dopo aver contratto il Covid-19. La vittima di quest'oggi, invece, era ricoverata in oncologia presso l'ospedale di Crema " con una situazione clinica già molto compromessa" , fa sapere Giulio Gallera.

A fronte delle ultime stime, sono 3 i morti in Italia per coronavirus. Il primo decesso è stato registrato a Vo'Euganeo, nel padovano, nella serata di venerdì, dove è deceduto un pensionato di 78 anni che era ricoverato presso l'ospedale di Schiovonia con patologie pregresse. Saranno infatti gli esami autoptici, in programma per i prossimi giorni, a stabilire le cause della morte e a chiarire in che misura sia stata determinante la contrazione del nuovo virus.

Intanto, in Lombardia, si registra il numero più elevato di contagi: almeno 112 quelli finora accertati. " Abbiamo fatto più tamponi possibili, oltre 880. - conferma l'assessore al Welfare lombardo - 112 sono i casi positivi, con una media del 12%. Dei 53 ricoverati in ospedale, 17 sono in terapia intensiva".

Un vero e proprio bollettino di guerra. A confermare il trend negativo, con picchi sempre più elevati nelle città-focolaio e ad esse limitrofe, è anche il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli che riferisce di 152 contagiati su tutto il territorio nazionale, dei quali 3 deceduti tra Veneto e Lombardia. Quanto alla distribuzione territoriale dei positivi, invece, in Lombardia sono 110, in Veneto 21, in Emilia Romagna 9, nel Lazio 2. I ricoverati con sintomi sono 55, 25 sono le persone in terapia intensiva, 19 quelle in sorveglianza domiciliare e 26 in verifica.

Quanto al bilancio mondiale del coronavirus, la stima si attesta attorno a quota 2.461 vittim. Stando ai dati pubblicati dalla mappa online della statunitense Johns Hopkins University, i casi di contagio confermati all giornata di domenica 23 febbraio sono 78.766, tra cui 76 italiani. Sono invece 23.313 le persone negativizzate, quindi presumibilmente guarite, in tutto il mondo.