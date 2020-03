Coronavirus, in Veneto riaprono cinque ospedali dismessi

In Italia, il coronavirus ha colpito soprattutto Lombardia e Veneto. Le due regioni, oltre a cercare di contenere la diffusione del virus, sono anche al lavoro per recuperare nuovi posti letto e strutture. Nella regione di Luca Zaia, in particolare, entro una settimana torneranno operativi in caso di necessità il Guicciardini di Valdobbiadene nel Trevigiano, il vecchio ospedale di Monselice nel Padovano e, nel Veronese, l'Orlandi di Bussolengo, il Chiarenzi di Zevio e l'ex civile di Isola della Scala. Come riporta il Gazzettino, la Protezione civile regionale a tempi record sta programmando la riapertura delle strutture dismesse, in modo da renderle disponibili per ospitare i casi di Covid-19 meno gravi o i pazienti con altre patologie.

" Stiamo ripulendo e riattivando i vecchi ospedali con l'ottica di avere disponibilità di letti accessori - ha spiegato il governatore Luca Zaia -. Un paziente coronavirus in terapia intensiva usufruisce di ossigeno 20-30 volte di più dei pazienti in terapia intensiva ordinaria: è dunque impensabile utilizzare vecchie condutture di vecchi ospedali, dismessi da tempo, per i casi più gravi. Quindi stiamo riattivando vecchie strutture per altre attività, perché vogliamo fino in fondo non sospendere le cure ".

Così le squadre della Protezione civile regionale sono al lavoro per garantire nuovi posti nel caso in cui occorrano spazi aggiuntivi agli ospedali della regione. Alcune vecchie strutture sono già funzionanti, in altre i lavori termineranno entro la settimana e saranno quindi disponibili per ospitare i contagiati che necessitano solo dell'isolamento o i pazienti dei reparti che vengono svuotati per far fronte all'emergenza.