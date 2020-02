Cos'è e come funziona il tampone faringeo per il coronavirus

Il coronavirus è arrivato in Italia e, per identificarlo, si procede con l'esecuzione del tampone faringeo sulle persone potenzialmente infette. Ma come funziona questo test?

Il tampone

Il tampone faringeo è un test che consente di analizzare la mucosa della faringe, per permettere l'individuazione di eventuali batteri. Solitamente si efettua in caso di sospette infezioni ed è il modo più immediato per capire se una persona abbia contratto il Covid-19. Si tratta, come riporta il sito di Humanitas, di un esame "rapido e indolore". Infatti, per prelevare la mucosa è sufficiente introdurre in bocca un bastoncino rivestito di cotone, simile ai cotton fioc che si usano per le orecchie, che aiuterà il medico a prelevare il materiale " dalla superficie della mucosa tonsillare ". Inoltre, l'operatore sanitario usa un abbassalingua (lo stecco che serve per tenere ferma la lingua), che permette un più facile accesso alla faringe e evita che il tampone venga contaminato da altro materiale biologico, presente su denti e lingua.

Una volta prelevato un campione di materiale genetico, il tampone viene immerso in un gel e mandato nei laboratori di analisi, che hanno il compito di verificare la positività o meno al virus.

Il viaggio del test

Una volta arrivato al laboratorio, i tecnici analizzano il campione, per determinare l'eventuale presenza batterica e porzioni di codice generico del coronavirus. L'esito del test può richiedere, in condizioni standard, dalle 4 alle 6 ore. Se il tampone faringeo risulta positivo al Covid-19 viene fatta un'ulteriore verifica, come previsto dal protocollo, per confermare in modo definitivo il contagio.

L'Istituto superiore di Sanità è incaricato di confermare l'eventuale positività dei test diagnostici e di screening effettuati sui vari territori. Quando il tampone dà esito positivo, viene inviato all'Istituto, che provvede ad estrarre l'Rna. Poi amplifica la quantità del genoma del virus, eventualmente presente, e lo analizza. I tecnici lavorano su turni, dalle 6 del mattino alle 3 del mattino dopo, tutti i giorni: sono garantiti circa 200 esami al giorno, secondo quanto riferisce Italpress. Il risultato viene poi comunicato alle autorità competenti che, a quel punto, hanno la certezza o meno di positività di un tampone faringeo.