"Così evitiamo di fare altri errori" La ricetta anti Covid di Bassetti

" Basta errori sul Covid-19 ". A dirlo è il professor Matteo Bassetti, infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova nonché consulente per l'Emergenza Coronavirus in Liguria. " Si è aperto un nuovo anno con molti problemi ancora aperti. - scrive in un post su Facebook - In Italia siamo ancora alle prese con la cosiddetta "seconda ondata". Il tasso di positività è sceso, ma non in maniera significativa, soprattutto perché vi é circolazione di malattia con numerosi tamponi eseguiti su soggetti sintomatici ".

La "terza ondata" è di là da venire. Con le temperature in picchiata, assicurano gli esperti, il virus acquisirà nuova linfa vitale innescando una nuova scia di contagi. Tuttavia, con una strategia mirata al contenimento dell'infenzione, sarà possibile contenerne gli effetti. " Si deve tornare al sistema del controllo del territorio a seconda dei parametri ministeriali, - suggerisce Bassetti - che andrebbero probabilmente semplificati e resi più dinamici: non si può decidere sulla base di dati di due settimane prima. Occorre intervenire chirurgicamente su dati dei contagi e delle ospedalizzazioni freschi e recenti. Alcune regioni hanno ancora ospedali e terapie intensive pieni e una eventuale recrudescenza dell'infezione diventerebbe difficile da gestire".

La "ricetta anti Covid" proposta dall'infettivologo del San Martino prevede cinque, semplici "passaggi". In primis, il monitoraggio costante dei dati assomando ai test tradizionali anche l'esito dei tamponi antigenici. " Bisognerebbe fare alcune cose - afferma Bassetti - per evitare errori già commessi nel 2019: - calcolare l'indice di positività su tutti i tamponi fatti, includendo anche gli antigenici. Alcune regioni hanno lavorato molto bene sviluppando questi sistemi di tracciamento e diagnosi. In Liguria per esempio ieri il tasso di positività era dell'11.7% calcolando i tamponi molecolari e scendeva al 7.8% sommando anche gli antigenici. Si capisce che un conto è avere quasi il 12%, un conto meno dell'8% reale - sapere quanti sono i casi di COVID-19 seguiti a domicilio dalla medicina territoriale, come si fa normalmente per l'influenza e conoscere il loro stato di salute - conoscere ogni giorno quanto sono stati i decessi per polmonite interstiziale, per altre complicanze della malattia COVID-19 e quanti per altre cause in corso di positività per SarsCoV-2 ".