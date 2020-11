Covid, il volo choc per 20 ore: poliziotti ammassati coi migranti

Assembrati come sardine, in barba ad ogni regola anti-contagio. Ammassati su un aereo insieme a decine di immigrati, alla faccia della sicurezza. E pure costretti a lavorare quasi 20 ore consecutive senza sosta e senza pasti adeguati. È l’amara sintesi del servizio cui sono stati chiamati, giovedì scorso, gli agenti del reparto mobile di Roma. Servitori dello Stato, dunque abituati a portare a termine la missione nonostante tutto. Ma stavolta obbligati dal Viminale a subire un trattamento “indegno” e “disumano”.

Le foto, che ilGiornale.it pubblica in esclusiva, mostrano il velivolo sovraccarico di persone. Per ogni fila sei posti occupati, cioè tutti, senza alcun distanziamento tra poliziotti e migranti. Il servizio inizia alle 10 di mattina del 12 novembre, quando gli agenti partono da Roma in direzione Catania per trasferire al Nord 82 stranieri. Al primo giro caricano 40 immigrati e li scortano fino a Milano: non li hanno mai visti prima, non sanno se sono negativi o positivi al coronavirus, ma il dipartimento li fa viaggiare appiccicati come se fossero congiunti. L’aereo atterra in Lombardia alle 17.30. Neppure il tempo per un caffè che i poliziotti alle 18 ripartono subito e tornano a Catania per imbarcare gli altri 42 stranieri da accompagnare a Torino. Sotto la Mole l'aereo arriva alle 2 di notte, fa sbarcare i migranti e poi decolla di nuovo per riportare a casa i malcapitati poliziotti. Quando atterrano a Roma, cinque voli aerei dopo, sono ormai le 4.30 di notte. Cioè circa 20 ore consecutive di lavoro dal primo decollo.

Covid, agenti e migranti assembrati in aereo







Per Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (MOSAP), "un servizio così lungo provoca un pericoloso abbassamento della concentrazione: quelle persone potrebbero aggredire gli operatori o cercare di scappare". Senza dimenticare che questo è l’anno del Covid. Ma come: il ministro Lamorgese chiede rigore ai cittadini, dispone controlli di polizia, fa fioccare multe salate, e poi permette che 90 poliziotti rischino di infettarsi viaggiando ammassati con circa 40 immigrati a tratta? Mascherine e occhiali a parte: vi sembra normale? L’aereo utilizzato aveva una capienza massima di 189 posti. Tolti 16 sedili lasciati vuoti perché vicini alle uscite di emergenza e altri 6 in ultima fila, i 90 agenti hanno dovuto viaggiare a braccetto coi migranti in barba alle basilari regole del distanziamento personale. “Chissà cosa poteva causare un solo positivo lì in mezzo”, sussurra qualcuno. La risposta è semplice: un focolaio. Basta guardare le foto.

Quello che invece le immagini non possono raccontare è il resto della storia. O meglio del dramma. Secondo quanto risulta al Giornale.it, infatti, oltre al danno gli agenti hanno subito pure la beffa di pasti indecorosi. Durante le soste a terra sono stati lasciati sulla pista, senza poter consumare un caffè o accedere a un distributore automatico di bevande. Chi aveva il pranzo al sacco l’ha mangiato sull’asfalto “in condizioni pietose”. Gli effettivi del 1° reparto mobile, invece, sono rimasti col ticket in mano senza sapere né dove né quando spenderlo. Saltato (o quasi) il pranzo, la speranza ricadeva tutta sulla cena. I poliziotti hanno atteso ordini a Catania dalle 19.30 alle 24.00 prima di poter decollare: avrebbero potuto sedersi a tavola. Non dico pasta con le sarde e arancini, ma almeno un piatto caldo. Peccato che l'organizzazione avesse previsto per loro la cena a Torino. Quindi nisba. I sacchetti col cibo in effetti erano pronti: quando sono sbarcati alle 2 di notte a Torino, li hanno trovati freddi, preparati chissà quante ore prima e abbandonati su un carrello bagagli.

"Siamo indignati per quanto accaduto - attacca Conestà - Tutto questo ha messo seriamente a repentaglio la salute dei poliziotti che, lo ricordiamo, sono coloro che insieme a medici e personale sanitario sono in prima linea in questa emergenza. Chiediamo a gran voce che il responsabile di questo disservizio sia individuato. Chi sbaglia deve pagare". Lamorgese che dice?