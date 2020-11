Crisanti smonta le fasce di Conte "Quell'indicatore non è valido"

Andrea Crisanti, docente di microbiologia presso l’Università di Padova, sembra bocciare i parametri utilizzati dal governo per valutare la situazione di una Regione. In particolare, il professore si scaglia contro l’indicatore che si basa sulla percentuale dei letti occupati nei reparti di rianimazione. Il sistema in questione è stato definito da Crisanti come distorsivo, dato che le regioni che hanno più letti, come spiegato dall’esperto, permetterebbero al virus di correre di più. Crisanti ha spiegato il suo punto di vista durante un’audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato sul ricorso ai test e al tracciamento per il contenimento della pandemia di Covid-19 che sta vivendo l’Italia.

Crisanti: "Indicatore non valido"

"Gli indicatori più validi dovrebbero essere quelli che tengono in considerazione la densità di popolazione e la percentuale di positivi. Utilizzare metriche basate sui posti o la riserva di posti in terapia intensiva non dà una misura esatta di quello che succede sul campo ed introduce elementi distorsivi” . Il docente ha infatti precisato che, dato che il nostro è un Paese unico, non si può pensare che una regione che si comporti in un certo modo non abbia poi ripercussioni anche su tutte le altre, a livello nazionale. Questo parametro potrebbe andare così a penalizzare una regione più brava nel contenere la diffusione del virus, rispetto a un’altra che è meno efficace ma ha più letti a disposizione.

Come evitare una terza ondata

Intanto, otto regioni sarebbero a rischio per la disponibilità dei posti letto in terapia intensiva.