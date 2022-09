Il ricovero, poi il gesto choc: così il migrante ha dato fuoco all'ospedale

A Pietra Ligure, la tragedia è stata evitata per un non nulla. L'incendio all'ospedale Santa corona della cittadina in provincia di Savona avrebbe potuto avere effetti ben più gravi se non fosse stato per il pronto intervento del personale, che ha messo in salvo tutti i pazienti. In totale, il bilancio è stato di 85 pazienti evacuati e 3 intossicati, per fortuna in modo non grave. L'incendio si è sviluppato al terzo piano del reparto di ortopedia e successivamente il fumo ha invaso anche il secondo e il quarto piano della palazzina. La procura considera il rogo di origine " verosimilmente colposa ", ma alcuni esponenti del centrodestra locale hanno la certezza che il responsabile sia un degente straniero.

In una nota congiunta i candidati del Carroccio al parlamento Edoardo Rixi, Stefania Pucciarelli, Francesco Bruzzone, Alessandro Piana, Flavio Di Muro, Paolo Ripamonti e Sara Foscolo indicano come presunto piromane un extracomunitario ricoverato presso la struttura sanitaria per una frattura al femore. Il fuoco sarebbe stato appiccato la scorsa notte con gravi danni al reparto e un forte rischio per l'incolumità degli altri ricoverati e degli stessi operatori sanitari. La tesi degli esponenti leghisti trova fondamento in nota diramata ieri sera dall'Asl 2, in cui viene confermato che nella stanza del reparto ortopedia in cui si è originato l'incendio " era presente una persona sola ", un cittadino straniero ricoverato per una frattura, e lì è stato trovato un accendino. L'uomo ora si trova al pronto soccorso ma prima di essere trasferito, quando ancora si trovava in reparto, si era strappato le flebo e aveva minacciato i sanitari.

La testimonianza di una ragazza