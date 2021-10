Dopo il no al green pass Barbero provoca le donne: "Differenze strutturali"

Alessandro Barbero, celebre storico medievista e altrettanto apprezzato divulgatore, torna a dire la sua su temi di stretta attualità. Oggi, dopo l'affondo contro il green Pass e la petizione firmata insieme ad altri colleghi per criticare l'introduzione del passaporto sanitario nelle università italiane, ha parlato del divario lavorativo fra uomini e donne in un'intervista concessa a La Stampa a margine delle tre lezioni dal titolo " Donne nella storia: il coraggio di rompere le regole " che il docente sta tenendo al grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino. Perché le donne faticano non solo ad arrivare al potere, ma anche ad avere pari retribuzione o fare carriera? È la domanda che pone l'intervistatrice.

La risposta di Barbero sta già facendo molto discutere. " Premesso che io sono uno storico e quindi il mio compito è quello di indagare il passato e non presente o futuro " sottolinea Barbero, " di fronte all’enorme cambiamento di costume degli ultimi cinquant’anni, viene da chiedersi come mai non si sia più avanti in questa direzione. Ci sono donne chirurgo, altre ingegnere e via citando, ma a livello generale, siamo lontani da un’effettiva parità in campo professionale". Rischio di dire una cosa impopolare, lo so ", premette il docente, " ma vale la pensa di chiedersi se non ci siano differenze strutturali fra uomo e donna che rendono a quest’ultima più difficilea vere successo in certi campi ".

Le differenze fra uomo e donna

Secondo il famoso storico, è possibile che " in media ", le donne " manchino di quell'aggressività, spavalderia, sicurezza di sé che aiutano ad affermarsi? Credo sia interessante rispondere a questa domanda. Non ci si deve scandalizzare per quest'ipotesi, nella vita quotidiana si rimarcano spesso differenze fra i sessi ". Quel riferimento alle "differenze strutturali" fra uomo e donna, però, non è stato particolarmente apprezzato da molte esponenti del "gentil sesso". E sui social si scatena la polemica contro il professore. " Comunque Barbero ha ragione, le differenze strutturali ci sono. È scientificamente provato. Ma sono nei neuroni. Voleva solo dimostrarlo ", commenta su Twitter la giornalista di La7, Gaia Tortora. " Strutturali. Ma cos’è, una gara a chi la spara più grossa ?", osserva invece la giornalista di Oggi e Radio1, Marianna Aprile.

" In un articolo di oggi su @LaStampa, Alessandro Barbero si chiede se non esistano (e cito) differenze strutturali tra uomo e donna che rendono a quest’ultima più difficile avere successo in certo campi. Ecco, io penso che anche questa non ce la meritavamo ", attacca Azzurra Rinaldi, economista, femminista, e direttrice della School of Gender Economics. Contro il professore si scaglia anche Gianni Riotta: " Alessandro Barbero era un simpatico divulgatore, che ha deciso d'improvviso di demolire simpatia e storia con demagogia su greenpass, guerra mondiale e ora "differenze strutturali" con gli uomini che impedirebbero alle donne successi politici. Temo interventi su razza ed è chiusa".

La polemica sul Green Pass