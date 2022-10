"Marchiato come i maiali". Il gesto choc degli imprenditori sul dipendente

Ha marchiato sulla pelle un suo dipendente e ora un imprenditore di 46 anni finirà a processo con il padre. A far scattare le indagini dei carabinieri era stata la denuncia circostanziata fatta dal dipendente vessato che ha raccontato delle angherie subite dai titolari che volevano si licenziasse per lasciare il posto a un nipote. Adesso il processo si aprirà il 14 novembre davanti alla Terza sezione penale del tribunale di Brescia.

Marchiato "come i maiali"

Il processo nei loro confronti si aprirà il 14 novembre davanti alla Terza sezione penale del tribunale di Brescia. L’imprenditore è accusato di aver tatuato sulla pelle del dipendente di origine indiana il numero dell’azienda di famiglia. Tutto usando con violenza la macchina con cui vengono marchiati i suinetti. L’imprenditore agricolo, un 46enne di Rudiano, deve rispondere di percosse aggravate dai futili motivi insieme al padre 73enne che invece è denunciato per lesioni. Il dipendente "marchiato" ha denunciato i datori di lavoro alla fine di aprile del 2019.

La vittima spinta a dimettersi