Arcuri (ancora) senza mascherina. È la terza volta in due mesi

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Domenico Arcuri è il commissario per antonomasia di questa povera Italia e ne impersona alla perfezione i vizi. Il governo ha dato in mano a lui la gestione delle mascherine, dall'approviggionamento alla distribuzione e i risultati sono stati purtroppo quelli che sappiamo. Al di là di questo, Domenico Arcuri dallo scorso anno è salito alle cronache per i suoi tanti e disparati ruoli nello scacchiere della gestione dell'emergenza coronavirus e va da sé che sia diventato uno dei volti più familiari per gli italiani. Da grandi incarichi derivano grandi responsabilità ma probabilmente Arcuri non lo sa, infatti è stato beccato in più di un'occasione senza mascherina. Mentre gli italiani si impegnano a rispettare le regole dettate dal governo, lui si sente libero di passeggiare per Roma senza indossare la mascherina, come testimonia il settimanale Oggi.

Stando al Dpcm di Giuseppe Conte, dal 7 ottobre in Italia vige l'obbligo di indossare sempre la mascherina all'aperto, senza eccezioni e chi non la indossa viene sanzionato. È emblematico il caso dei fidanzatini di Forte dei Marmi, che si sono smascherati per pochi secondi, giusto il tempo di scambiarsi un bacio in un luogo isolato e senza assembramenti, e che sono stati sanzionati di 400 euro ciascuno. O ancora, ha fatto discutere la storia del ragazzo di Torino, che con il suo scooter ha accostato per rispondere al telefono e non ha indossato la mascherina quando è sceso dal mezzo: anche lui multato di 400 euro da solerti vigili urbani appostati nelle vicinanze. Ma Domenico Arcuri, commissario per le emergenze, può passeggiare per le splendide strade di Roma con la sua elegante mascherina adagiata sul mento senza problemi. Così l'hanno immortalato i fotografi del settimanale Oggi mentre si dedicava allo shopping nella Capitale.

Mascherina su, mascherina giù, su, giù e così via. Domenico Arcuri sorride mentre parla al telefono e lo possiamo sapere perché la sua mascherina non è sul volto e non copre né il naso né, tanto meno, la bocca. Da mesi il ministro della Salute Roberto Speranza e i medici si spendono per spiegare l'importanza di indossare i dispositivi di protezione individuale per le vie repiratorie, uno dei capisaldi nella lotta contro il coronavius. Eppure Domenico Arcuri persevera nel suo comportamento, come quando a ottobre in conferenza stampa si è presentato senza la mascherina o meglio, calata sotto il mento come pare ami indossarla. E ancora pochi giorni fa, a Che tempo che fa: durante il collegamento con Fabio Fazio la mascherina, almeno stavolta, è ben posizionata ma appena il conduttore lancia la pubblicità ecco che Arcuri se la toglie, senza accorgersi di essere ancora inquadrato dalle telecamere dello studio. Eppure, Domenico Arcuri è parte integrante di questo governo che fa le leggi e ci chiede di rispettarle, pena salate sanzioni. Ma se proprio lui contravviene alle norme, allora queste vuol dire che queste solo per il popolino?