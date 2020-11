Bacia la sua fidanzata e viene subito multato ​Salvini: "Paghiamo noi"

Anche nell'attuazione della legge ci vuole buon senso ma troppo spesso questo sembra mancare, soffocato dalla smania di rincorrere i nuovi criminali italiani, ovvero i trasgressori dei Dpcm. L'ultimo caso che è salito agli onori delle cronache è quello di Francesco Barducci, ventenne di Prato che è stato multato a Forte dei Marmi per aver baciato la sua fidanzata. Certo, i Dpcm sono restrittivi, vietano di infrangere la distanza di sicurezza e impongono l'uso della mascherina ma, appunto, il buon senso dovrebbe suggerire altro. Francesco è stato ieri sera ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, dove ha raccontato la sua esperienza ricevendo la massima solidarietà anche da Matteo Salvini, in collegamento, che si è offerto di pagare al posto suo.

" C'eravamo appartati per evitare assembramenti e visto che non c'era nessuno ho voluto dare un bacio alla mia fidanzata e il mio amico che stava fumando ha immortalato il momento con una foto. Tutto qusto è durato pochi secondi e il pubblico ufficiale è venuto immediatamente da noi. Abbiamo chiesto scusa, abbiamo detto che aveva ragione però non c'era nessuno intorno e non potevamo nuocere la salute di nessuno ", ha spiegato il ragazzo. Arrivare a scusarsi per aver dato un bacio alla propria fidanzata è uno dei paradossi del nuovo Dpcm. " Ci hanno fatto una sanzione, sono disoccupato perché lavoravo part-time ma ora sono in sospeso. Col nuovo Dpcm i grandi magazzini sono chiusi. Hanno fatto 400 euro di multa a me, alla mia fidanzata e al mio amico ", ha concluso Francesco. Nicola Porro ha voluto portare in tv la testimonianza del ragazzo, " perché il punto fondamentale è che tu non stavi in quella movida che abbiamo raccontato con 100 persone, stavi da solo con la tua fidanzata. Quando perdiamo il buon senso perdiamo tutto ".