"Si vergogni...": scontro totale in tv Bonaccini-Galli

L’acceso dibattito tra il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il professor Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, è andato in onda nella serata di ieri, martedì 27 aprile su RaiTre. Entrambi i protagonisti erano ospiti della trasmissione “Cartabianca” condotta dalla Berlinguer.

Scontro tra Bonaccini e Galli

Dopo un inizio parlando delle polemiche nate intorno al coprifuoco, il professor Galli ha mostrato solidarietà verso i ristoratori, rimarcando però che l’Italia ancora non era pronta alle riaperture. E sottolineando che i deboli segnali favorevoli non sono ancora abbastanza. Anche perché “mancano fondamentalmente quelle 30 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrato che ci separano dalla Gran Bretagna. Non ci sono e non si sa quando le avremo. Si grida alla gioia per 2 milioni di dosi che arrivano, ma le finiremo in pochi giorni specie se vogliamo raggiungere certi numeri. Un passo avanti e due indietro sono pericolosi. È mancata la capacità di chiudere il giusto vaccinando molto, invece si è fatto il contrario. Questo è un problema serio che con le varianti ci pone in potenziali situazioni di crisi” ha spiegato l’infettivologo.

È quindi intervenuto Bonaccini che ha ancora una volta ribadito la sua contrarietà al termine coprifuoco, tenendo a precisare che non cambi nulla tra le 22 e le 23 e che il problema vero è che il nostro Paese non ha le dosi di vaccino per colpa dell’Europa e delle big pharma che non hanno rispettato gli accordi. “Dobbiamo fare le cose con pazienza e misura, ma non dobbiamo trasformare la pandemia sanitaria in pandemia economica e sociale fermo restando che la cautela e il rispetto delle regole è d’obbligo. Però in base a quello che dice il professor Galli sembra che il governo Draghi abbia preso una decisione irresponsabile” ha aggiunto Bonaccini.

Galli: "Riaperture sono scelte politiche"

Apriti cielo. A quelle parole è balzato sulla sedia Galli che ha affermato di non cadere nella sua trappola, e che non ha mai detto che il governo e Draghi siano degli irresponsabili. Del resto lui, come ha tenuto a dire, non è mai stato allineato con i governi né con i poteri regionali, ma i dati parlano chiaro e le riaperture non sono state scelte su base scientifica. Piuttosto su base politica. Ed ecco l’affondo finale: “Diciamolo chiaramente e non siamo ipocriti: si è disposti a vedere qualche centinaio di morti in più per tenere in piedi le attività economiche”.