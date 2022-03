Elon Musk sarà il primo "triliardario" del pianeta

Elon Musk si candida a essere il primo "triliardario" del pianeta. Il Paperon de' Paperoni del globo terracqueo. Detto "in soldoni" - è proprio il caso di dirlo - nelle sue mani si concentrerà un patrimonio pari a quello del prodotto interno lordo di uno Stato sovrano europeo come la Spagna. Secondo alcune stime economiche basate sui dati di Forbes, nel 2024 il fondatore di Tesla e di SpaceX sarà il primo essere umano a possedere una ricchezza superiore a 1.000 miliardi di dollari, a patto che nel frattempo continui ad arricchirsi con l'attuale ritmo sostenuto. Il visionario della Silicon Valley, a 52 anni, inaugurerà dunque un club per pochissimi privilegiati, che in un futuro non troppo lontano inizierà pian piano a vantare alcune new entry.

Il secondo uomo a diventare triliardario sarà con ogni probabilità il miliardario indiano Gautam Adani, proprietario con la sua famiglia di un impero che commercia materie prime. Il fondatore del gruppo Adani taglierà il traguardo un anno dopo Elon Musk, dunque nel 2025, quando il suo tasso di crescita potrebbe fargli scavalcare quota 1.000 di 5 miliardi. Il fondatore e presidente della Beijing ByteDance Technology Company, Zhang Yiming, è al terzo posto della lista dei futuri triliardari: secondo le previsioni entrerà nel club dei super ricchi a soli 42 anni, nel 2026. Con un patrimonio stimato da 1.456 miliardi. Più facile da scriversi che da immaginarsi.

Gli affari porteranno infine a diventare triliardario anche il magnate indiamo Mukesh Ambani. Il "re del ferro", che attualmente è il decimo uomo più ricco del mondo, potrebbe raggiungere i 1.206 miliardi nel 2029, a 71 anni. Lo stesso anno, dovrebbe unirsi al gruppo degli accumulatori di miliardi anche il primo europeo, ovvero Bernard Arnault, signore della moda e del lusso che avrà poco più di 1.000 miliardi proprio nel 2029, quando avrà 79 anni. Altri "paperoni" si aggiungeranno al club solo dopo il 2030 e tra questi c'è anche il fondatore di Amazon Jeff Bezos.

L'imprenditore statunitense, a sorpresa, non sarà dunque tra i primi triliardari del pianeta: per arrivare all'ambito traguardo, secondo le stime, dovrà attendere tra il 2030 e il 2032. Lo stesso vale per Larry Page (Google) e Sergey Brin (Google). A essi si aggiungeranno probabilmente Ma Huateng (Tencent), Francois Pinault (Gucci e altri marchi della moda), Dieter Schwarz (Lidl) e Francoise Bettencourt Meyers, unica donna che rientra al momento nelle previsioni sui "trillionaires". Spoiler: tra i più ricchi del pianeta non è annoverato nessun italiano.