Grave un bimbo con l'epatite. Galli: "Forse un nuovo virus"

Il bambino di Prato colpito dall'epatite acuta "sconosciuta" è stato ricoverato ieri al Bambino Gesù di Roma. Oggi si trova in rianimazione e con il passare delle ore diventa sempre più probabile l'ipotesi che porta ad un trapianto di fegato. Si tratta ad ora del più grave dei sette casi sospetti di epatite acuta infantile (che si manifestata spesso senza febbre) segnalati nei giorni scorsi in tutta Italia.

La particolarità della patologia in questione è che pur manifestandosi con caratteristiche di una forma infettiva virale, non appartiene ai tipi già noti di epatite e non se ne conoscono le cause: ad essere sconosciuto è l'agente patogeno che la provoca. Il bimbo di tre anni era arrivato all'ospedale Santo Stefano di Prato lo scorso martedì, dove i medici avevano già intuito come il piccolo avesse contratto l'epatite dall'origine "misteriosa" che ha già fatto registrare un centinaio di contagi a livello europeo. E ne avevano suggerito il ricovero all'ospedale pediatro Meyer di Firenze. Le sue condizioni sono tuttavia apparse gravi, richiedendo il trasferimento nella capitale dove i sanitari lo hanno già ritenuto "candidabile al trapianto di fegato".