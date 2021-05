"Era stonata, non finì la lezione". Cosa è successo dopo la notte da Grillo

Ad agosto, più o meno 15 giorni dopo la lezione, arriva la telefonata dei carabinieri. Francesca racconta ciò che ricorda dopo aver incontrato Silvia, la ragazza che ha passato la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 in compagnia di Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi in una villetta a Cala di Volpe. L'insegnante kitesurf a Porto Pollo ricorda bene lo stato in cui si era presentata la giovane studentessa italo-norvegese: " Quel giorno era arrivata in semi-hangover, non proprio al massimo della lucidità, diciamo così. Mi è sembrata stonata, di quelle ragazze che arrivano stanche a fare la lezione, di sicuro non lucida, appunto ".

Ma per Francesca non è di certo una novità: in quel posto turistico succede spesso, soprattutto d'estate quando " la gente si ubriaca e fa le cinque del mattino ". Silvia non è dunque la prima ad aver fatto serata per poi arrivare stanca a lezione. Quel pomeriggio toccherebbe a Marco fare lezione, che però risulta indisponibile a causa di un impegno personale. Francesca riferisce che la ragazza non le racconta nulla sulla serata trascorsa con Grillo jr, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. " Ricordo che mi aveva parlato del taxi preso per andare in Costa Smeralda e che ho pensato alle sue disponibilità economiche perché non tante si spostano in taxi ", fa sapere.

"Non riuscì a finire la lezione"

Silvia si limita a raccontare di aver " bevuto parecchio ", proprio come le ragazze di quell'età " che fanno le sei del mattino ". Dunque le sue condizioni non sono perfettamente in linea con lo stile che si richiede per una lezione di kitesurf: " Era stonata ". Anche perché " le lezioni durano due ore, sono fisicamente impegnative, dure, bevi un sacco d’acqua ". Anzi, ci sarebbe un particolare che Francesca - intervistata dal Corriere della Sera - ricorda nitidamente: " Se non ricordo male non ce l'ha fatta a finirla, ma non ne sono certa ".