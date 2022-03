"Non è finita...": gli esperti lanciano l'allarme

Sarebbe una bugia parlare di inversione di tendenza e inutile "terrorismo" ma la matematica non è un'opinione e i numeri sono lì a dimostrarcelo: da qualche giorno si registra una leggera risalita dei casi Covid-19 nel nostro Paese, quasi a ricordarci che la pandemia non è finita nonostante la cessazione dello stato d'emergenza il prossimo 31 marzo. " I contagi stanno risalendo, +13% negli ultimi sette giorni. Con una stima dell'Rt a 1,3 ", ha affermato all'Adnkronos Salute il fisico Giorgio Sestili, che fin dall'inizio della pandemia analizza e monitora l'andamento epidemico di Sars-CoV-2. " Sono 4 le regioni dove il virus è in crescita: Umbria, Calabria, Molise e Valle d'Aosta ".

"La pandemia non è finita"

Dicevamo dei numeri: la media settimana è in aumento, i nuovi casi registrato domenica 6 marzo sono stati 36.522 controi 35.890 di sabato 5 marzo e i 35.663 di venerdì 4. Più significativo degli altri è il dato tra le due domeniche: una settimana fa (27 febbraio) i casi sono stati 30mila. Ma non è tutto. " Negli ultimi giorni è in crescita anche la media mobile del rapporto tra nuovi casi e tamponi effettuati, passando dal 9,12% di mercoledì al 9,67% di ieri, ha spiegato al Messaggero Roberto Cauda, Direttore dell’Unità operativa complessa (Uoc) di Malattie Infettive del Policlinico Gemelli di Roma. " Superare lo stato d’emergenza non significa d’un tratto magicamente essere fuori da ogni vincolo, perché il Covid continua ad essere una sfida con cui fare i conti", ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, predicando la massima prudenza.

Le possibili cause

Per quanto la frenata del virus rispetto alle ultime settimane c'è ancora, si assiste adesso ad una sorta di "frenata": resta da capire se nei prossimi giorni continuerà il calo o meno. Una delle possibili motivazioni agli aumenti di positività la dà il fisico Sestili, secondo il quale è un rapporto di cause tra le aperture e la minore attenzione della gente oltre al fatto di essere " ancora a marzo e fa freddo ". Gli fa eco il professore Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). " La sensazione è che ci sia in giro una certo grado di stanchezza - spiega al Messaggero - e questo senza dubbio un impatto sulla curva ce l’ha. È forse passato il messaggio che ce l’abbiamo fatta e un pochino si è persa l’attenzione".