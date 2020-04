Gli esperti e le "foto" di Covid: "È simile a tumore ai polmoni"

Dal punto di vista clinico, i sintomi e le manifestazioni del Covid-19 possono essere molto simili a quelli del tumore al polmone. Per questo, le immagini della Tac potrebbero trarre in inganno.

Per aiutare a superare l'emergenza gestionale di questi pazienti e fornire indicazioni utili in merito, la rivista scientifica The Lancet Respiratory Medicine ha pubblicato un commento firmato da diversi esperti internazionali, tra cui il professor Michele Maio, direttore del Centro di Immunoncologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese. " Già dalle prime fasi di infezione da coronavirus - spiegano i ricercatori - l e immagini radiologiche ottenute tramite Tac possono mostrare caratteristiche molto simili a quelle che si riscontrano nei pazienti con tumore al polmone in fase di progressione ". Inoltre, le medesime caratteristiche sono simili anche a quelle delle polmoniti che " si sviluppano tipicamente in questi pazienti a causa di infezioni opportunistiche ". Queste osservazioni rendono ancora più importante gestire correttamente i pazienti.

Ma a complicare ancora di più la situazione " ci sono i possibili effetti collaterali dei farmaci utilizzati per il trattamento del tumore al polmone ". Per trattare questi tipi di tumori, indatti, viene usata soprattutto l'immunoterapia: "L'utilizzo di questi farmaci - spiega la dottoressa Luana Calabrò, come riportato da AdnKronos - è associato allo sviluppo di polmoniti nel 2% dei pazienti. Percentuale che nel caso del tumore al polmone è maggiore. Queste polmoniti hanno sintomi, quali tosse, difficoltà nel respiro, dolore toracico e febbre, molto simili a quelli di Covid-19. Caratteristiche che complicano ulteriormente la gestione del paziente in quanto risulta difficile discriminare l'infezione causata dall'impiego dei farmaci rispetto a quella da coronavirus ".