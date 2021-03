Estate in vacanza, easyJet aumenta le frequenze dei voli da Malpensa per il Sud Italia

Una spinta al mercato, all’estate che si spera “normale” con la ripresa del turismo e della voglia di fare vacanze da easyJet che aggiunge più capacità alla rete di collegamenti nazionali per anticipare e intercettare la crescita della domanda di viaggi estivi nel nostro Paese. La compagnia aerea, la terza più grande in Italia, aggiungerà così più voli tra il proprio hub di Milano Malpensa, gestito da Sea, e le destinazioni di vacanza più popolari del Sud Italia. Secondo un sondaggio condotto dalla compagnia a gennaio su oltre 5.000 passeggeri, infatti, il 65% degli europei ha già prenotato un volo, o ha intenzione di farlo, entro il 2021. In Italia la percentuale sale al 76%.

Quest'estate easyJet collegherà Milano Malpensa a Catania arrivando fino a 8 voli giornalieri, a Napoli e alla Costiera Amalfitana con 5 voli giornalieri, mentre Brindisi (Salento) e Lamezia Terme in Calabria potranno contare su fino a 4 collegamenti giornalieri. Palermo vedrà, invece, fino a 6 voli giornalieri per Milano Malpensa e fino a 4 voli settimanali per Londra Luton. A partire dal 1° giugno 2021, easyJet introdurrà anche la rotta Palermo-Basilea con fino a 3 collegamenti settimanali.

Inoltrela compagnia ha già messo in vendita “con l’anticipo maggiore di sempre”, i voli per l’estate 2022 per offrire ai propri passeggeri ancora più scelta per prenotare prima e con un notevole risparmio. Fino al 30 settembre 2022 e i passeggeri hanno la possibilità di prenotare in anticipo voli per centinaia di destinazioni per la prossima estate, oppure riprogrammare una vacanza che quest’anno non sono riusciti a godere a causa della pandemia.

"Grazie al progredire dei programmi di vaccinazione e alla diffusione capillare dei test diagnostici, ci saranno presto le condizioni per poter pianificare i propri viaggi e vacanze e, in base ad un recente sondaggio, sappiamo che oltre tre quarti degli italiani intendono prenotare un volo - spiega Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -. In questa fase i nostri clienti prediligono i voli nazionali, da qui la decisione di offrire ancora più frequenze per viaggiare in Italia nei mesi estivi del 2021. Infine, siamo anche lieti di aver reso disponibili in anticipo i voli per l'estate 2022, consentendo ancora più scelta per chi intende prenotare o riprogrammare un viaggio l’anno prossimo

I passeggeri potranno beneficiare della massima flessibilità con la certezza che se i loro piani di viaggio dovessero cambiare, anche la prenotazione potrà essere modificata. Grazie alla policy Flex, infatti, easyJet garantisce ai clienti di poter cambiare gratuitamente la propria prenotazione entro 14 giorni prima della partenza (al netto di eventuali differenze tariffarie).

Sicurezza e il benessere di tutti i passeggeri e degli equipaggi rimangono la massima priorità e la compagnia continua ad applicare una serie di misure di prevenzione a bordo in linea con le indicazioni delle autorità competenti.: disinfezione giornaliera della cabina efficace nella protezione dal coronavirus per almeno 24 ore e l'obbligo di indossare sempre la mascherina per i passeggeri e per gli equipaggi. Tutti gli aerei easyJet sono dotati di filtri Hepa, simili a quelli usati negli ospedali, che filtrano il 99,97% dei contaminanti presenti nell'aria, compresi virus e batteri.