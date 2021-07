Bufera negli aeroporti inglesi: cosa succede ai test prima della partenza

Nel Regno Unito infuriano le polemiche dopo la recente pubblicizazione dei risultati di un'inchiesta giornalistica a carico della RT Diagnostics, ossia una delle principali società del Paese nell'analisi dei test diagnostici Covid e nel rilascio di certificati di idoneità al volo per i passeggeri diretti all'estero. L'inchiesta in questione, condotta dal tabloid The Sun, accusa infatti l'azienda di rilasciare i lasciapassare ai cittadini in partenza per l'estero senza avere minimamente analizzato i test Covid.

A detta dei dipendenti della società che, protetti da anonimato, hanno fatto emergere lo scandalo, la RT Diagnostics, che si trova a esaminare fino a 10.000 campioni biologici al giorno, avrebbe omesso di processare molti di questi ultimi rilasciando, cionostante, altrettanti certificati di " falsa negatività " e permettendo così a tanti cittadini di partire per l'estero con referti mendaci: " Il personale non sta testando tutti i campioni, ma alle persone viene detto che i loro risultati sono negativi. Questo è molto serio. I loro clienti potrebbero diffondere il virus in giro completamente inconsapevoli ". Oltre a non analizzare tutti i campioni, il personale della società sarebbe anche responsabile di non utilizzare alcun dispositivo di protezione nello stare a contatto con le tracce biologiche da processare. " I kit di test non elaborati ", ha aggiunto un altro informatore contattato dal tabloid, " vengono scaricati in sacchetti di plastica neri e scaricati nel retro degli uffici. Questo è scioccante e anche molto pericoloso nella battaglia contro il Covid. C'è bisogno di un'indagine immediata e, se del caso, di incriminazioni ".