Il farmaco antivirale remdesivir funziona: efficaci i primi risultati sui macachi

Arrivano le prime, confortanti, conferme circa l'efficacia del farmaco antivirale remdesivir nella lotta al Covid-19: uno studio effettuato sui macachi ha dato esiti molto positivi nel prevenire la progressione della malattia. Questo farmaco è già stato utilizzato anche in Italia nel trattamento di alcuni pazienti ricoverati con importanti difficoltà respiratorie.

"Malattia notevolmente ridotta"

" Il trattamento precoce con l'antivirale ha ridotto significativamente la malattia e il danno ai polmoni dei macachi infettati con Sars-Cov-2 ": lo hanno affermato i ricercatori del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) americano, che hanno pubblicato i risultati preliminari del lavoro sulla piattaforma online gratuita BioRxiv.

Risultati molto positivi

La ricerca ha coinvolto due gruppi di sei macachi: il primo ha ricevuto il remdesivir, il secondo non ha ricevuto nulla ed è servito come gruppo di confronto. Gli scienziati hanno infettato entrambi i gruppi con il virus del Covid: dodici ore dopo, al primo gruppo è stata data una dose di remdesivir per via endovenosa e, successivamente, una dose di richiamo una volta al giorno per i successivi sei giorni. Ebbene, esaminando tutti gli animali, gli scienziati si sono accorti che i sei trattati stavano " significativamente meglio " rispetto al gruppo non trattato, una tendenza che è continuata durante lo studio di sette giorni.

Il farmaco ha ridotto la quantità di virus

" Uno dei sei animali trattati ha mostrato una lieve difficoltà respiratoria, mentre tutti gli animali non trattati hanno mostrato una respirazione più difficile - hanno sottolineato i ricercatori - la quantità di virus trovata nei polmoni era significativamente più bassa nel gruppo che ha ricevuto il remdesivir rispetto all'altro gruppo. Inoltre, Sars-Cov-2 ha causato meno danni ai polmoni negli animali trattati rispetto agli animali non trattati ".

Lo studio sui dosaggi

Come si legge sul Messaggero, lo studio è stato progettato per analizzare le procedure di dosaggio e trattamento del farmaco, già utilizzate nei pazienti ospedalizzati con Covid-19 in un ampio studio multicentrico condotto da Niaid. I risultati non sono ancora stati sottoposti alla revisione 'tra parì e " non devono essere considerati come raccomandazioni cliniche per i medici, ma vengono condivisi per aiutare i clinici che stanno lottando contro Covid-19 ", hanno precisato i ricercatori. L'azienda farmaceutica che produce il farmaco è la Gilead, società biofarmaceutica americana.

L'uso del farmaco in Italia

Se facciamo un passo indietro, il remdesivir è stato già usato per curare circa 1.700 pazienti nel mondo e centinaia in Italia. Poco tempo fa, il vicepresidente e general manager di Gilead Italia Valentino Confalone, aveva dichiarato di attendere " a breve, nell’arco dei prossimi giorni, i primi dati di efficacia e tollerabilità del remdesivir nei malati di Covid-19 ". Ecco che, come profetizzato da Confalone, da poche ore abbiamo i primi confortanti risultati.

I risultati americani

Il mondo spera, i mercati ci credono, gli scienziati ci puntano: il remdesivir, medicinale originariamente sviluppato per combattere il virus Ebola, proprio in questi giorni ha dimostrato la propria efficacia all'ospedale di Chicago: quasi tutti i 125 pazienti Covid-19, di cui 113 gravi, curati ogni giorno con il remdesivir sono stati dimessi nel giro di una settimana. L'ottima notizia è rimbalzata anche a Wall Street, ed il titolo della Gilead, che produce il farmaco, in apertura è schizzato verso l'alto di oltre il 12%.