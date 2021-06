A Fausto Biloslavo il vessillo della libera provincia dell'Istria

La memoria non è fatta solamente di racconti e di immagini perdute nel tempo. È composta anche da oggetti, materiali e palpabili. Uno di questi è il Vessillo della libera provincia dell’Istria che l'Unione degli istriani, presidiata da Massimiliano Lacota, assegna ogni anno a coloro che si sono segnalati nel difendere e raccontare l'identità italiana in Istria e Dalmazia. Quest'anno, il più importante riconoscimento dell'Unione è stato assegnato a Fausto Biloslavo, che da oltre trent'anni racconta il dramma degli esuli: "Per me è grande onore", racconta il reporter a ilGiornale.it. "È un grande onore non solo per me, ma anche per tutte le testate che hanno pubblicato i miei articoli e che hanno creduto nella battaglia degli esuli per far riemergere quelle verità infoibate a cui abbiamo anche dedicato un libro di successo. Il riconoscimento è anche un ricordo e lo dedico a mio nonno, prelevato e infoibato dai partigiani di Tito a guerra finita a Trieste. E anche all'altro mio nonno, esule, insieme a mio padre. Io sono figlio di un esule e nipote di un infoibato a Trieste. Questo riconoscimento lo dedico a loro".

A muovere Biloslavo, però, non sono è solamente la sua storia familiare, ma anche il desiderio di continuare a ricercare una verità nascosta a lungo, a cominciare dai libri di scuola: "Forse quello che mi ha spinto a proseguire nella ricerca della verità, a parte le mie vicende familiari, sono i ricordi degli anni Settanta. Quello che leggevo sui libri di storia, notizie poco approfondite, mi ha spinto ad andare oltre. Sono stato fortunato a trovare ambienti nei quali ho potuto contribuire a far riemergere le verità infoibate. Ho scritto centinaia di articoli e scoop e interviste, anche agli infoibatori. Ricordo non solo Il Giornale, ma anche altre testate come Epoca. Ci sono state testate coraggiose, a cominciare dalla nostra, che hanno creduto al dovere storico di scoperchiare questa verità per troppi anni, per opportunismo politico interno, dimenticata e celata".

Il Vessillo della libera provincia dell'Istria non rappresenta un punto di arrivo per Biloslavo, ma di ripartenza per nuovi progetti: "Bisogna collaborare con i nostri cugini europei, che anche loro hanno subito lo sterminio politico da parte delle truppe di Tito, forse anche più degli italiani. Mi riferisco a sloveni, croati, serbi, che erano anti comunisti, che forse avevano mani sporche di sangue, ma il massacro a guerra finita che hanno subito non si giustifica. Questo massacro è stato celato per mezzo secolo. Poi è venuto alla luce anche grazie a una commissione governativa slovena che ha individuato un enorme cimitero. Ci sono 700 fosse comune di foibe e caverne con resti delle vittime di Tito. Al confine con l'Italia ci sono ancora tanti resti. Non tutte le grotte sono state esplorate. Bisogna continuare a cercare per dare un nome e riconoscere queste vittime, anche se è passato tanto tempo. Bisogna portare un fiore sulle loro tombe, con nome e cognome".

La memoria è un testimone che va passato alle nuove generazioni ed è per questo che Biloslavo chiede ai "giovani di non dimenticare. Se non sapete, saremo noi ad aiutarvi a conoscere. Anche a ricordare queste tragedie dimenticate per troppo tempo. Notizie del genere sono state chiuse nel cassetto della storia. I giovani nati in questo millennio saranno scevri, liberi dalla propaganda, dalla visione di parte, si renderanno conto che una parte della storia patria deve essere assolutamente ricordata perché è stata una tragedia".