Ferrara, cliente rifiuta la parrucchiera ghanese e il sindaco leghista va a farsi lavare i capelli da lei: "No al razzismo"

Avrebbe rifiutato di farsi fare un'acconciatura dall'unica parrucchiera rimasta libera all'interno del salone perché di colore. Il fatto, che risale alla fine dello scorso gennaio, è accaduto a Ferrara, all'interno del centro commerciale di via Giusti, dove una cliente avrebbe preferito lasciare il negozio pur di non farsi toccare i capelli dalla dipendente di origini africane. E a pochi giorni da quell'episodio, il sindaco della Lega della città emiliana, Alan Fabbri, avrebbe risposto al gesto razzista andando personalmente a esprimere solidarietà alla parrucchiera africana.

" Care amiche e amici, vi ricordate la notizia apparsa sulla stampa nazionale e locale della signora che non voleva farsi lavare i capelli da una parrucchiera di colore, qui a Ferrara? Oggi ho scelto volontariamente di esprimere a Sandra tutta la mia solidarietà a nome della città in questo modo. Penso che abbia più efficacia di qualsiasi comunicato ", ha scritto su Facebook il primo cittadino leghista.

Fabbri: "No all'ignoranza e al razzismo"

Il post del sindaco Fabbri, che lo ritrae mentre si fa lavare i capelli al lavatesta, termina con un appello contro ignoranza e razzismo e si conclude con una punta di ironia: " Non sperate di vedermi altre volte con i capelli sciolti ". La vicenda accaduta qualche settimana fa era stata ripresa da diversi quotidiani e aveva fatto il giro del web. Secondo quanto ricostruito da La nuova Ferrara, la cliente, quando ha visto che a prendersi cura dei suoi capelli avrebbe dovuto essere proprio la parrucchiera di origini ghanesi, non sarebbe riuscita a mantere il suo posto.

Il commento del titolare

In base a quanto riportato dal quotidiano, poi, la donna sarebbe uscita senza nemmeno avvertire nessuno e senza fornire una spiegazione alla dipendente del negozio. A denunciare l'episodio sarebbero stati altri clienti, testimoni dell'azione discriminatoria. Tra i primi a commentare la vicenda è stato il titolare del negozio e marito della dipendente discriminata, Stefano Bondanelli, che gestisce diversi saloni nella città emiliana: " È stato soprattutto un atto dettato dall'ignoranza e mi auguro che questo rifiuto sia stato dettato da problemi psicologici della cliente che, tra l'altro, non avevamo mai visto qui in precedenza ".

"Mia moglie? C'è rimasta male"