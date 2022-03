Ferrovie dello Stato nel mirino degli hacker? Disservizi nelle stazioni

Potrebbe esserci un attacco hacker dietro ai disservizi segnalati da Ferrovie dello Stato (Fs) e che stanno interessando alcuni sistemi Trenitalia.

La società ha fatto sapere che da stamani sulla rete informatica aziendale sono stati rilevati elementi che "potrebbero ricondurre a fenomeni legati a un'infezione da cryptolocker" . In altre parole si tratterebbe di un attacco hacker che blocca i sistemi informatici allo scopo di chiedere un riscatto. La stessa società, attraverso una nota, ha anche fatto sapere che sono tutt’ora in corso le attività di verifica sulla rete.

Ovviamente i disservizi potrebbero causare qualche difficoltà ai viaggiatori. In via precauzionale, infatti, sono state disattivate alcune utenze dei sistemi di vendita fisici di Trenitalia. Per questo al momento non è possibile acquistare i titoli di viaggio nelle biglietterie e nei self service presenti nelle stazioni. Discorso diverso per la vendita online che risulta funzionante. Le disfunzioni registrate, però, non incidono sulla circolazione ferroviaria che sta procedendo con regolarità.

Ferrovie dello Stato ha anche spiegato che la prenotazione dei servizi delle Sale blu di Rfi potrebbe " non avvenire con la consueta regolarità" . In considerazione della situazione i passeggeri sono autorizzati a salire a bordo dei convogli senza il regolare titolo di viaggio per poi presentarsi al capotreno per acquistare il biglietto senza pagare il sovrapprezzo.

Secondo quanto si apprende, l’attacco sarebbe stato realizzato attraverso un virus ransomware introdotto attraverso uno degli account degli amministratori del sistema o di chi gestisce i servizi di Fs. Fino ad non sarebbe ancora stata individuata la "porta" attraverso la quale è entrato il virus.

La polizia postale è al lavoro per risalire all'account dal quale è partito l'attacco hacker e per individuare i responsabili. Fonti qualificate della sicurezza italiana hanno sottolineato che la tipologia dell'attacco e il modus operandi con il quale è stato realizzato sarebbero riconducibili ad hacker russi.