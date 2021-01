Il party illegale nel resort di lusso, scoppia polemica social

Non è evidentemente bastato il dispiegamento di forze promesso dal ministro dell'Interno, e nemmeno la sorveglianza sui social annunciata nei giorni scorsi. In Italia, nel giorno di San Silverso ci sono state le feste. Il nostro, d'altronde, è il Paese in cui "fatta la legge, trovato l'inganno". Lo dimostra quanto segnalato da Selvaggia Lucarelli e accaduto a Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia, dove un resort di lusso ha organizzato un pranzo lungo nell'ultimo giorno dell'anno e dove sono saltate tutte le norme anti-contagio, in barba alla zona rossa.

Nessuna mascherina, zero distanziamento, musica e dj-set. La zona rossa fortemente voluta dal governo per cercare di arginare i contagi e scongiurare gli effetti disastrosi di una terza ondata di portata pari o superiore alla prima non è stato un deterrente abbastanza efficace. Le feste erano state vietate, tutte. A differenza della zona rossa standarda, nella versione rafforzata delle festività anche i ristoranti degli hotel dovevano rispettare l'obbligo di chiusura, al pari di qualunque altro locale sul territorio. L'obbligo, però, non vale per l'ora di pranzo e quindi ecco che la struttura d'eccellenza sul Garda ha organizzato un pranzo di fine anno con inizio alle 13. Niente di illegale, se non fosse che il pranzo pare sia proseguito ben oltre l'orario consentito per legge. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono stati alcuni residenti in zona, insospettiti dal via vai di vetture. alle 15, quando sono intervenuti gli uomini della Polizia locale, la situazione sembrava tranqilla nel resort, anche se 126 persone sono state identificate e multate per la violazione della zona rossa.