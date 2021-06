Caso Film Commission, condannati i due contabili della Lega

Il gup Guido Salvini ha deciso: i contabili della Lega, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, sono stati condannati rispettivamente a 5 anni e 4 anni e 4 mesi. La scelta è arrivata al termine del processo con rito abbreviato in cui sono imputati per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e di peculato per aver predisposto, con altri, un bando "ad hoc" per far acquistare alla Lombardia commission un capannone a Cormano (Milano) di proprietà dell'Immobiliare Andromeda come nuova sede della fondazione. Poi avrebbero anche distratto 800mila euro di fondi regionali nell'ambito dell'operazione immobiliare. Si tratta di pene più alte rispetto a quelle richieste dalla procura. Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 90 giorni.

Il giudice ha inoltre disposto un primo parziale risarcimento di 150mila euro per la fondazione Lombardia Film commission e di 25mila euro per il Comune di Milano. I due imputati sono stati dichiarati " interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena " e " interdetti per anni quattro dall'esercizio della professione di commercialista ". Disposta anche la confisca di porzioni delle due villette sul lago di Garda, riconducibili agli imputati fino a circa 300mila euro, cifra pari alla metà del loro valore di acquisto. I due immobili si trovano a Desenzano del Garda (Brescia) nel Green Residence Sirmione e nel corso delle indagini erano già stati sequestrati dalla Finanza.

"Dimostreranno l'innocenza"

Dal Carroccio però tengono a far filtrare ottimismo e a sottolineare che Di Rubba e Manzoni, così come ogni cittadino, sono innocenti sino alla sentenza definitiva. " Siamo sicuri che avranno modo di dimostrare la propria estraneità ai fatti loro contestati ", dichiarano fonti della Lega. Un primo commento è arrivato anche dall'avvocato Piermaria Corso: " Massimo rispetto per la sentenza e massimo dissenso per la sentenza ". Interpellato sulla decisione del giudice di alzare le pene di 4 mesi rispetto alla richiesta della Procura, il legale ha replicato seccamente: " Non cambia moltissimo ". E infine, quanto alla scelta di ricorrere in appello, Corso ha detto: " Sicuramente sì ".

"Soddisfatti dalla sentenza"