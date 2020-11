La fortuna non si ferma: dal SuperEnalotto agli altri giochi ecco le regole

SuperEnalotto, Win for Life, VinciCasa, Eurojackpot, SiVinceTutto restano disponibili sia nel canale fisico sia online; immutate lanche e tempistiche di riscossione delle ricevute vincenti. Lo sottolinea in una nota Sisal che ricorda anche sono immutate le tempistiche di riscossione delle ricevute vincenti. Questo in base alle misure differenziate per regione, adottate dal recente Dpcm per fronteggiare la pandemia Covid.

In base all’Ordinanza del ministro della Salute dello scorso 4 novembre e alle successive modifiche del 15 novembre, il Dpcm ha individuato tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio per contrastare la seconda ondata della pandemia, per le quali sono state individuate specifiche misure restrittive.

Zona rossa: Campania, Toscana, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, provincia autonoma dell'Alto Adige.

Zona arancione: Emilia-Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Umbria, Toscana, Liguria.

Zona gialla: Veneto, Lazio, Sardegna, Molise, provincia autonoma di Trento.

Una situazione in continua evoluzione cui assisteremo giorno per giorno.

L’unica limitazione al gioco nelle zone rosse resta nei bar, dove non è più possibile giocare nè riscuotere le vincite in circolarità, mentre il canale delle ricevitorie, tabaccherie e delle edicole è sempre attivo in qualsiasi zona, sia per giocare che per riscuotere le vincite con modalità che differiscono in base agli importi vinti e definiti nel Regolamento di Gioco.

Queste le tempistiche di riscossione

SuperEnalotto e SiVinceTutto: entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale Generale.

Eurojackpot: entro il 60° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale recandosi in ricevitoria o presso uno dei Punti Pagamenti Premi; fino al 90° presso gli Uffici Premi di Sisal Spa (orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00): via A. Tocqueville 13 - 20154 - Milano: viale Sacco e Vanzetti 89 - 00155 - Roma.

Win for Life e VinciCasa: entro il 45° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale Generale recandosi in ricevitoria o presso uno dei Punti Pagamenti Premi; fino al 60° presso gli Uffici Premi di Sisal Spa.

Per la riscossione delle vincite di importi superiori a 52 mila euro che devono essere ritirate esclusivamente presso gli sportelli Sisal di Milano o Roma Sisal ricorda, per tutti coloro che avessero limitazioni agli spostamenti e non riuscissero a rispettare le tempistiche indicate per la riscossione, che è sempre possibile attivare i canali bancari o la spedizione della ricevuta di gioco vincente integra e originale, tramite spedizione assicurata.