In fuga dal Lodigiano per scappare dal Covid-19

" Il territorio è vasto, ci sono tante zone di campagna, può essere anche che qualcosa sia scappato al controllo ". E, infatti, qualcuno avrebbe cercato di eludere i 35 posti di blocco, che circondano la "zona rossa" del Basso Lodigiano, dove ha preso forma il focolaio più attivo di coronavirus. Subito ripescati dopo la tentata fuga, sarebbero 5 le persone riportate in isolamento.

Lo scorso sabato, un 27enne era scappato da Codogno, per paura del contagio, e si era rifugiato a Montefusco. Il sindaco del paese aveva subito disposto la quarantena per il ragazzo, che era arrivato in macchina. Poi, il giorno dopo, due fratelli residenti a Codogno avevano preso i mezzi pubblici per tornare a Lauro, loro paese d'origine, dove risiede anche la famiglia. Anche loro sono stati subito indivduati e messi in quarantena, insieme ai familiari e agli abitanti dello stesso condominio. Ieri è arrivata anche la notizia di una presunta fuga a Piacenza di una persona fuggita dal Comune del Lodigiano: " Stanotte - ha spiegato l'assessore alle Politiche per la salute Sergio Venturi - abbiamo avuto diversi accessi in pronto soccorso a Piacenza, otto sono collegati al basso Lodigiano. Uno di questi in particolare con sufficiente margine di certezza viene da Codogno, ma è in corso una verifica ". Potrebbe, quindi, essere fuggito ai controlli dei militari che delimitano la "zona rossa".

L'ultimo caso di presunta fuga sarebbe stato registrato a Firenze. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, a intercettare il "fuggitivo" sarebbero stati gli agenti fiorentini, che hanno notato sui documenti dell'uomo il luogo di nascita e residenza: Codogno. Subito, i militari hanno chiesto conto all'uomo, che ha mostrato un'autorizzazione ad uscire dal Comune del Lodigiano per "gravi motivi sanitari": avrebbe dovuto recarsi in ospedale per un esame. Invece, una volta uscito, avrebbe proseguito per andare verso Firenze. La procura di Lodi l'avrebbe, a quel punto, condotto nuovamente all'interno della "zona rossa". Per tutti i fuggitivi, la maggior parte di cui ha eluso i controlli scappando attraverso i campi, sarebbe scattata, secondo quanto riferisce il quotidiano, una denuncia per "violazione dei provvedimenti dell’autorità per motivi di pubblica sicurezza" .