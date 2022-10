Furgone finisce sotto il tir: tragico incidente sulla A4, morte 6 persone

Gravissimo incidente verificatosi oggi sulla A4 all'altezza del casello di San Donà di Piave, nei pressi dello svincolo di Trieste. A dare la notiza è Autovie Venete, che ha riportato le dinamiche dello scontro, nel quale hanno purtroppo perso la vita ben 6 persone.

I soccorritori sono ancora a lavoro. Secondo quanto riferito sino ad ora, il tragico incidente è avvenuto poco prima delle ore 16, nel tratto di autostrada che corre tra lo svincolo di San Donà- Noventa e di Cessalto.

Un furgone argentato, che portava a bordo 7 persone, è finito sotto a un tir proprio nella corsia centrale. Secondo le ricostruzioni, il furgone ha violentemente tamponato il tir, finendo accartocciato, perché l'autista non si era accorto che il mezzo pesante si trovava fermo in coda.

Ben sei le vittime

A seguito del terribile schianto ben 6 dei passeggeri del furgone, rimasti intrappolati, sono deceduti. Di loro sappiamo che uno era l'autista, mentre gli altri cinque erano persone disabili dell'Associazione Cen.tr.o.21 che si occupa di assistenza ai giovani. Il mezzo, prestato al centro da Lion's, era partito da Riccione. Quanto alla settima persona a bordo del mezzo, questa è stata stabilizzata sul posto per poi essere trasportata d'urgenza all'ospedale di Mestre. La prognosi è riservata e le sue condizioni sono critiche.

Dopo l'incidente sono stati allertati i soccorsi, che hanno raggiunto la zona. Il tratto di autostrada interessato, in direzione Trieste, è stato chiuso per permettere di alle unità di soccorso di intervenire e agli inquirenti di effettuare i rilievi. Sul posto numerosi mezzi del 118, i vigili del fuoco di San Donà di Piave, Mestre e Portogruaro, e gli agenti della polizia stradale. Intervenuto anche il personale di Autovie Venete.

" Al momento del violentissimo tamponamento erano segnalati rallentamenti anche attraverso i pannelli a messaggio variabile a causa del traffico intenso tra Meolo e Roncade e il bivio A4/A28 (Nodo di Portogruaro) " si legge in una nota rilasciata da Autovie Venete e riportata dalle agenzie di stampa. " L'incidente è avvenuto nella corsia centrale sul tratto veneto dell'autostra: l'autista del furgone, che procedeva a velocità sostenuta, non si è avveduto del Tir fermo in coda. Il mezzo si è completamente accartocciato sotto il camion. Per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti, è stato chiuso il tratto tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste ".

Le parole di Zaia

Forti le parole del governatore del Veneto Luca Zaia, il quale ha ricordato che la Venezia-Triest e "è la nostra porta d'ingresso verso est, in un territorio nel quale passano più corridoi europei, e inevitabilmente il traffico proveniente da tutta Europa".