"È dei narcos". La modella in carcere, ma è innocente

Dalle passerelle di tutto il mondo alla galera per una inchiesta infondata, la storia di Greta Gila grida vendetta. Tre mesi dietro le sbarre a Civitavecchia per un errore, le accuse mosse nei suoi confronti sono decadute nel giro di poche settimane. Ma le ferite restano e ora la 24enne cerca giustizia, chiedendo all’Italia un maxi-indennizzo.

Come ricostruito da Il Messaggero, la vicenda risale al marzo 2019: la modella si trova in Italia di passaggio, la sua meta è il Giappone, dove è attesa per uno shooting. All’aeroporto di Fiumicino le forze dell’ordine fermano una sua conoscente, che ha con sé della cocaina. “È di Greta” , l’affermazione della donna che implica l’arresto della 24enne. L’indossatrice trascorre 74 giorni in carcere a Civitavecchia e resta bloccata in Italia a causa dell’indagine per spaccio internazionale, come un vero e proprio narcos. Un dramma terminato il 16 dicembre, con l’archiviazione dell’indagine su richiesta della procura.

Un’inchiesta rivelatasi talmente infondata, tanto che i pubblici ministeri non hanno chiesto il processo per Greta Gila. “Infondatezza della notizia di reato nonostante le lunghe indagini” , la precisazione limpida del giudice per le indagini preliminari. La modella ha ritrovato la libertà, l’incubo è alle spalle, ma la sua vita è segnata. L’ungherese ora cerca giustizia e per questo motivo ha chiesto allo Stato italiano 100 mila euro.