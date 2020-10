Gf Vip, l'incoraggiamento di Alfonso Signorini in tempo di quasi lockdown: "Noi ce la feremo"

La situazione del Paese rispetto a quando è iniziato il Grande Fratello Vip lo scorso 14 settembre è precipitata. Oggi i contagi sono saliti oltre i 31.000 giornalieri e gli ospedali iniziano a sentire la pressione dei nuovi contagiati che necessitano di ricovero nei reparti Covid e nelle terapie intensive. Anche se più lentamente rispetto al passato, gli ingressi negli ospedali italiani sono in continua ascesa. Nella Casa i concorrenti sono protetti all'interno di una bolla, una quarantena forzata sotto le telecamere dove tutti i nuovi ingressi sono controllati con l'obiettivo di impedire al virus di oltrepassare la porta rossa. E così, in un momento difficile per il Paese, Alfonso Signorini ha cercato di tenere alto il morale. Nel frattempo una delle protagoniste assolute di questa edizione ha scoperto di essere positiva poco prima di entrare all'interno dello studio.

Alfonso Signorini ha fatto esperienza conducendo anche la passata edizione durante il lockdown, ha accompagnato gli italiani durante i mesi più bui e ora che si riavvicina con prepotenza lo spettro di una nuova chiusura, è necessario ancor più di prima supportare i telespettatori. " Mi auguro davvero stiate bene, questa è la cosa più importante ", ha esordito il conduttore in apertura di puntata. Poche parole, semplici ma dirette al pubblico che teme un secondo lockdown, mentre in Casa le notizie arrivano frammentarie per non alimentare nei concorrenti l'ansia e la paura per quelo che sta succedendo fuori. " Non c'è una notte tanto buia da impedire al sole di sorgere al mattino ", ha parafrasato Alfonso Signorini augurando ogni bene. " Noi ce la faremo, ne siamo certi ", ha poi esclamato con vigore, incoraggiando il pubblico a casa e quel (poco) in studio.

Nel frattempo, pochi secondi prima dell'inizio della nuova puntata, Franceska Pepe è stata rimandata in hotel perché il test sierologico al quale si è sottoposta prima di varcare le porte dello studio ha dato esito positivo. Ancora non c'è certezza, è necessario che la concorrente si sottoponga al tampone molecolare per avere la sicurezza della positività, ma intanto non è potuta essere in studio insieme agli altri ex concorrenti. È stata la stessa Pepe a darne comunicazione tramite i suoi social network mentre, con la mascherina e in macchina, rientrava in albergo. Paolo Brosio, invece, ormai guarito completamente dopo diverse settimane di positività e di ricovero, il giornalista è pronto a fare il suo ingresso nella Casa gà questa sera. Diverso il destino di Selvaggia Roma, che la settimana scorsa non è potuta entrare nella Casa a causa della rilevata positività al coronavirus.