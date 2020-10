Gf Vip, Selvaggia Roma ha il coronavirus. Non può entrare nella Casa

Selvaggia Roma ha o non ha contratto il coronavirus? Da lunedì sera tra il pubblico del Grande Fratello Vip aleggia un alone di mistero attorno all'influencer, ex concorrente di Temptation Island. La ragazza avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella Casa, assieme a Stefano Bettarini e a Giulia Salemi, proprio nella prima puntata settimanale del reality ma il conduttore già in partenza ha rivelato la verità, affermando che uno dei tre nuovi concorrenti avrebbe potuto avere il coronavirus. È immediatamente scattata la caccia al contagiato da parte dei social network, mentre ai concorrenti in Casa non è stato rivelato il motivo del rinvio. Alcuni hanno sospettato che potesse esserci stato un contagio ma Francesco Oppini, al termine della puntata, si è detto sicuro che il ritardo fosse dovuto all'ingresso di sua madre. Un'eventualità che ha dimostrato di non gradire.

La realtà, invece, è un'altra. Dopo l'annuncio del conduttore del Grande Fratello Vip, le prime indiscrezioni sul possibile contagiato avevano condotto a Selvaggia Roma. Il silenzio dei tre, però, non ha aiutato i social a capire cosa stesse succedendo e così, poche ore dopo, sia Stefano Bettarini che Giulia Salemi si sono esposti sui loro profili Instagram, affermando di non essere loro i concorrenti con il coronavirus. Se due su tre hanno dichiarato di non avere il coronavirus, quello che resta è il concorrente contagiato. Invece no, perché anche Selvaggia Roma poche ore dopo ha detto la sua: " Ho fatto il tampone prima di entrare al 'Gf Vip' e il risultato è negativo. Scoppio di salute! Basta con questa caccia alle streghe ".