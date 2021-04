Denise e il giallo della "voglia". L'ex pm: "Buffonata mediatica"

Olesya Rostova, la 20enne russa che sta cercando disperatamente la sua mamma naturale, dopo aver saputo l’esito negativo del test del Dna con Valentina Khariova, possibile madre della ragazza, si è lasciata andare a una rivelazione importante mentre si trovava negli studi televisivi del programma Lasciali parlare del Primo canale federale: “Sulla pancia, dalla parte sinistra, ho una voglia fin dalla nascita e forse qualcuno può averla vista” . Subito però è stata zittita dal presentatore che ha tenuto a dire: “Noi siamo contrari a qualsiasi suggerimento! Queste sono cose che si chiariscono nel corso del procedimento di riconoscimento. Per questo fino ad adesso non l'abbiamo detto” . Intanto però la notizia è stata data e questo dettaglio potrebbe essere davvero importante al fine di scoprire chi sia realmente la giovane.

Oleysa ha una voglia sulla pancia

In Russia non si parla d’altro, tutti sembrano lanciati alla ricerca della madre naturale della ragazza che una settimana fa aveva fatto un appello durante il programma пусть говорят (in italiano "Lasciali parlare"), nel tentativo di ritrovare la sua famiglia d’origine. Ieri in collegamento dall’Italia c’era anche Svetlana Khokhlova, la donna che, ricordando la scomparsa della bimba di 4 anni a Mazara del Vallo, comune in provincia di Trapani, aveva notato una certa somiglianza con la sua connazionale Olesya, coetanea di Denise. Adesso il dettaglio rivelato dalla ragazza potrebbe aiutare nella ricerca. Come ricordato da Il Messaggero, quando venne trovata la giovane, ora 20enne, non aveva con sé documenti e non si sapeva nulla, neanche dove fosse nata. L’unico ricordo che Olesya sembra avere della sua infanzia riguarda un viaggio in treno con una donna di origine nomade che credeva sua madre. Insieme andavano a chiedere l’elemosina, finché un giorno non vennero fermate dalla polizia che scoprì che le due non erano parenti. La bimba, chiamata Olesya dai federali, venne così tolta alla rom e portata in un orfanotrofio. In seguito venne affidata a una famiglia. Anche nel caso di Denise Pipitone, le forze dell’ordine seguirono come prima pista quella nomade, come ricordato dall’avvocato di famiglia, Giacomo Frazzitta.

La speranza ancora viva di Piera Maggio

Sabato scorso i media avevano reso noto che il test del Dna tra Olesya e Valentina Khariova, residente nella città di Arcangelo, sul mar Bianco nel nord della Russia, era risultato negativo. Il risultato è stato però letto ieri in trasmissione dopo ben 50 minuti di attesa e dopo che la 20enne aveva anche chiamato la donna “mamma”. Oggi andrà in onda un’altra puntata del programma che è stata registrata sempre ieri. Adesso la speranza è che Olesya sia davvero Denise Pipitone, la piccola bambina scomparsa 17 anni fa a Mazaro del Vallo, nel Trapanese, mentre stava giocando in strada davanti a casa con altri bimbi. La speranza della madre di Denise, Piera Maggio, è ora appesa a un filo. Sui risultati degli esami del gruppo sanguigno e del Dna non è ancora trapelato nulla, i partecipanti alla trasmissione hanno avuto l’ordine di non parlare. Il legale della famiglia ha tenuto a dire che l’esito degli esami verrà “subito comunicato alla Procura di Marsala” che sta indagando sul caso e che fino a oggi verrà mantenuto l’assoluto riserbo. Moltissime le segnalazioni arrivate in questi anni, nessuna delle quali ha portato però a ritrovare Denise. Ci sono state perfino le dichiarazioni di un presunto pentito che riferivano dell’omicidio della piccola e il processo alla sorellastra, accusata in un primo momento di averla rapita. Giorgio Maccadino, all’epoca dei fatti primo cittadino di Mazara, ha dichiarato: “La nostra speranza è quella che Olesya sia davvero Denise e così si possa rimarginare quella ferita aperta 17 anni fa e mai chiusa”.

Le parole dell'ex procuratore: "Una buffonata mediatica"