Pestata e accoltellata in casa. Fermato il vicino: era evaso dai domiciliari

Sembrerebbe a un passo dalla risoluzione il giallo sull'omicidio di Lauretta Toffoli, 74 anni, trovata senza vita nella sua abitazione a Udine. Per il delitto è stato fermato un 40enne, Vincenzo Paglialonga, vicino di casa della vittima. Come fa sapere la polizia in una nota nei suoi confronti sono emersi " gravi indizi di colpevolezza ".

L'omicidio

I fatti risalgono a sabato mattina. Il delitto si è consumato in uno degli appartamenti Ater di via della Valle. Ad allertare i soccorsi sarebbe stato il figlio della vittima, Manuel Mason, 42 anni. Interrogato durante la notte, l'uomo ha raccontato di essersi recato a casa della madre per farle visita salvo poi rinvenire il corpo esanime in camera da letto. Successivamente sarebbe sopraggiunto anche l'ex compagno della pensionata, nonché padre del 42enne, Piero Mason. Sul posto è intervenuto anche il personale della squadra mobile e della polizia scientifica della Questura di Udine per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Le ipotesi

Nessun segno di effrazione alla porta e alle finestre dell'abitazione. Sulle pareti della camera da letto, invece, ci sarebbero stati alcuni segni di colluttazione. Secondo gli inquirenti l'aggressore conosceva la vittima o, in ogni caso, avrebbe avuto disponibilità di accesso all'appartamento. Nelle ore successive al delitto i sospetti si sono addensati sul figlio della pensionata, soprattutto per un precedente: nel 2019 Manuel Mason avrebbe tentato di uccidere la madre accoltellandola all'addome e poi provando a soffocarla. Sottoposto a processo, l'uomo fu assolto per incapacità di intendere e volere. Nel contesto delle indagini odierne non risultano formalità a carico del 42enne. " Non può essere stato lui visto che ha chiamato anche i soccorsi - ha dichiarato Piero Mason -. E poi quando sono arrivato l'ho trovato in lacrime ".

Le indagini