Gioco responsabile, per Sisal due certificazioni al "top"

Sisal ha ottenuto per la quarta volta consecutiva il rinnovo delle certificazioni EL- European Lotteries e WLA-World Lottery Association in tema di Gioco Responsabile, che sono state confermate al massimo livello, il quarto. Riconoscimenti frutto di una strategia di gioco responsabile basata su una visione di lungo periodo che ha nella tutela e nella protezione del consumatore uno dei suoi elementi più importanti.



Dal 2011 il programma di Gioco Responsabile di Sisal è stato sottoposto ogni tre anni a un processo di certificazione attento e scrupoloso effettuato su parametri sempre più severi da parte di un ente terzo indipendente per verificare l’effettivo impegno dell’azienda in termini di sviluppo di una cultura di gioco equilibrato e consapevole basata sulla protezione del giocatore e sulla totale prevenzione dei comportamenti di gioco in eccesso e di divieto di gioco per i minori.



Per assicurare una continua conoscenza del fenomeno- si sottolinea in una nota -, Sisal si impegna da anni in importanti progetti di ricerca con l’obiettivo di monitorare le possibili derive problematiche del gioco. È stata infatti tra le prime società ad avviare l’innovativo servizio di terapia online sviluppato in collaborazione con FederSerD. Iniziativa che conferma l’impegno sociale dell'azienda che continua a misurare l’impatto e le conseguenze del gioco legale nella società.



“Il riconoscimento dell’impegno di Sisal nel raggiungere i più alti standard internazionali sul Gioco Responsabile, certificato da European Lotteries e World Lottery Association, non è solo un risultato straordinario, ma uno stimolo per progredire ulteriormente - commenta Francesco Durante, ceo di Sisal .: Vogliamo infatti essere promotori di un sostanziale cambio di approccio su questo tema, contribuendo attivamente alla creazione di una forte cultura del gioco equilibrata e responsabile”.

European Lotteries è un’associazione indipendente che raggruppa oltre ottanta operatori di gioco europei ed è da sempre impegnata a contrastare il gioco illegale e a garantire un’offerta di gioco responsabile e sostenibile. World Lottery Association, invece, rappresenta a livello mondiale i migliori operatori di gioco e supporta le attività degli associati, richiedendo un forte impegno a garanzia dei più alti standard di responsabilità aziendale, in particolare in relazione ai principi di Gioco Responsabile.



Il Gioco Responsabile è infatti uno dei valori fondanti di Sisal - e lo sarà sempre di più in futuro per tutte le aziende che operano nel gaming - ed intende creare best practices rilevanti che possano divenire uno standard di riferimento delle politiche future sia in Italia che nel resto d’Europa. “Per questo l’azienda sta ponendo una forte attenzione e impegno affinché il gioco rimanga una pratica sociale lontana da qualsiasi eccesso”.