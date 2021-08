Grave lutto per Piera Maggio: "Non c'è età che tenga"

Un nuovo dolore per Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bambina di cui si sono perse le tracce diciassette anni fa in Sicilia, a Mazara del Vallo. Nelle ultime ore è deceduto il padre della donna, nonno della piccola scomparsa nel nulla e per la quale le ricerche non si sono mai fermate. A dare la notizia della morte del genitore è stata la stessa Piera, che ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook. “Non c'è età che tenga per l'amore dei figli per i genitori. Ciao papà, riposa in pace” . Questa la frase scritta dalla mamma di Denise che ha scatenato la reazione di numerosi internauti, i quali hanno commentato l’ennesima tragedia subita dalla donna.

In tanti, che credono ancora al ritrovamento di Denise, hanno espresso il loro rammarico perché qualora la ragazza tornasse a casa il nonno non la potrebbe più riabbracciare. Il tormentone che va avanti da anni nella famiglia Pipitone non si è fermato neppure questa estate. A fine luglio la magistratura ha rinviato a giudizio per false dichiarazioni al pubblico ministero due persone: l’ex pm del caso Maria Angioni, la quale è accusata di aver riportato una serie di inesattezze nei suoi racconti ai colleghi magistrati, e una turista romana che aveva dichiarato di aver visto Denise diciassette anni fa, il giorno in cui era sparita. Dalle indagini ordinate dai giudici è venuto fuori che la donna, nella data del primo luglio 2004 aveva fatto già ritorno nella sua abitazione di Roma.

Della bambina non si è saputo più nulla proprio da quel primo luglio di diciassette anni fa. Diverse sono state le indagini avviate dagli inquirenti, ma nessuna ha dato i suoi frutti. L’inchiesta più lunga ha riguardato Jessica Pulizzi, la primogenita del padre naturale di Denise, assolta in terzo grado con formula piena. Un buco nell’acqua si è rivelata anche la pista che coinvolgeva alcuni rom, i quali erano sospettati di aver rapito la bambina, ma anche in questo caso le verifiche non hanno portato a nulla di concreto.

L’ultimo grosso evento mediatico andato in onda sulla storia di Denise, che ha infastidito non poco Piera Maggio, risale alla scorsa primavera, quando in una trasmissione televisiva russa è apparsa una ragazza, Olesya Rostova, che si riteneva fosse la bambina di Mazara del Vallo, una vicenda che è andata avanti per un po’ di tempo, fino a quando non si è scoperto che il gruppo sanguigno della straniera non coincideva con quello della Pipitone.