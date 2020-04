Grazie al cuore dei lettori: Consegnato il vostro assegno da 3 milioni

In primis voglio ringraziare i direttori Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri che attraverso il Giornale e Libero hanno contribuito alla raccolta fondi per la realizzazione del padiglione ospedaliero a Fieramilanocity al Portello.

Naturalmente, ringrazio i molti lettori, persone, famiglie e aziende, che hanno donato in modo molto significativo al raggiungimento dell'obiettivo dei tre milioni. Queste donazioni sono una ulteriore prova della generosità degli italiani, sempre disponibili quando c'è da dare una mano in drammatiche situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo.

Oggi l'ospedale al Portello può operare anche grazie a questa iniziativa assunta dalle due testate d'intesa con la Fondazione Fiera Milano, che testimonia quello spirito di collaborazione che dal 12 aprile di 100 anni fa caratterizza il rapporto che lega la Fiera di Milano al suo territorio.



Enrico Pazzali. Presidente di Fondazione Fiera Milano