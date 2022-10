Greenwood torna in carcere, l'accusa:"Tentò di stuprare la sua fidanzata"

La giovanissima stella del Manchester United Mason Greenwood è ancora una volta nei guai. Il classe 2001 inglese è stato sospeso dalla sua squadra a gennaio, con la grave accusa di aver stuprato e violentato la fidanzata, dopo che la ragazza è andata a denunciarlo alla polizia. Il giocatore venne arrestato ma rilasciato sotto pagamento di una faraonica cauzione, ma adesso è tornato in carcere per aver violato i termini del suo rilascio. "Confermiamo l’arresto di un 21enne per la violazione dei termini del sul rilascio", ha detto dalla polizia di Manchester.

L'arresto sabato mattina

Alle prime ore del giorno i poliziotti inglesi si sono presentati davanti la porta di Mason per portarlo dietro le sbarre in attesa della prima udienza del processo, fissata per il 17 ottobre. L'accusa è quella di aver tentato di contattare la sua ex fidanzata, Harriet Robson, la donna che lo scorso gennaio l'ha accusato di averla prima violentata e poi stuprata. La giovane fidanzata aveva pubblicato sui social le foto del suo volto dopo - secondo la sua versione - essere stata picchiata da Greenwood per essersi rifiutata di consumare un rapporto sessuale con lui. L'accusa di cui dovrà rispondere la giovane promessa del calcio inglese è però pesantissima: "Tentato stupro, aggressione aggravata, comportamenti atti al controllo di un'altra persona contro la sua volontà". Lunedì Greenwood dovrà presentarsi in udienza al cospetto di un giudice di Manchester.

Gli sponsor milionari si allontanano

Al momento dell'arresto Greenwood, nonostante fosse uno dei prospetti più interessanti degli ultimi anni, è stato sospeso dal Manchester United. Anche i suoi sponsor, Nike su tutti, hanno stracciato i contratti milionari che avevano con lui.

Un altro calciatore a Manchester accusato di stupro

Greenwood non è il primo calciatore accusato di stupro. Ad agosto è infatti iniziato il processo al calciatore francese del Manchester City Benjamin Mendy, accusato di aver compiuto ben sette stupri e diverse molestie assieme all'inseparabile amico Louis Saha Matturie. Mendy era diventato il paladino della Francia per via della vittoria del mondiale nell'estate del 2018. Dopo non molto venne denunciato. Le testimonianze dell'accusa furono sconcertanti. Le presunte vittime dissero di essere state abusate mentre erano incoscienti o drogate.