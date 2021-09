"L'ha fatto...", "No mai". Scintille tra Mieli e la Viola

Lo scacchiere dei programmi autunnali prende forma e con la nuova settimana sono iniziate anche le ultime trasmissioni, che vanno a riempire le caselle rimaste vuote. Su La7, nell'access prime time, più che un riempimento è stata una sostituzione, visto che per tutta l'estate lo slot è stato occupato da In onda che, da ieri, è nuovamente presidiato da Lilli Gruber con il suo Otto e mezzo. Nel giorno del suo ritorno, anche la conduttrice ha affrontato il tema più caldo del momento, ossia il Green pass e le diatribe nel governo sull'obbbligo vaccinale. In studio con lei erano presenti il giornalista Paolo Mieli del Corriere della sera e la dottoressa Antonella Viola, immunologa e professore ordinario di patologia generale presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’università di Padova.

Durante il dibattito sull'atteggiamento di Mario Draghi in merito al Green pass, sul quale il presidente del Consiglio ha deciso di tirare dritto per estenderlo a quante più categorie possibili, Paolo Mieli cade in una gaffe proprio nei confronti della dottoressa. " Chi è studioso della vita della professoressa Viola sa che per una stagione ha anche fatto politica. Non dirò chi... ", ha affermato il giornalista, decisamente sicuro di sé.

In un primo momento, la dottoressa Antonella Viola ha sgranato gli occhi e in quel frangente ha elaborato quanto dichiarato poco prima da Paolo Mieli, prima di prendere la parola per smentire categoricamente l'affermazione. " Ma no, non ho mai fatto politica! ", ha esclamato la dottoressa, stupita da quando appena affermato da Paolo Mieli. Sicuro delle sue dichiarazioni, però, il giornalista ha provato a insistere: " Non è stata in una associazione... ". Ma anche davanti a questa affermazione, Antonella Viola ha negato fermamente: " L'unica associazione nella quale sono stata è Emergency, e basta. Che però non è politica, è volontariato. Quindi no, non ho mai fatto politica ".