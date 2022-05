Ha un malore spingendo il passeggino, muore a 42 anni davanti alla figlia

Muove spingendo il passeggino della figlia a 42 anni. Il tragico destino dopo essere uscito da una farmacia e aver detto di sentirsi poco bene. È morto così Alessio Gamba, senza un apparente ragione, uscito dalla farmacia di Sopraponte di Gavardo (Brescia). Il dramma martedì dopo aver percorso pochi metri spingendo il passeggino della piccola Vittoria, la figlia di appena 7 mesi.

I soccorsi

Inutile anche l’intervento delle farmaciste del paese: ricoverato in codice rosso al Civile, trasferito in ospedale in elicottero l’uomo è morto poco dopo il ricovero. Alessio Gamba era con la sua bimba ed era appena stato alla Farmacia Pasini del paese da dove è uscito perché accusava un leggero malessere. Pochi passi dal dramma. " Ci aveva detto di sentirsi poco bene - hanno raccontato alla farmacia di Gavardo -, ma mai avremmo pensato al peggio. L'abbiamo visto allontanarsi, ma tempo pochi minuti e due signore sono entrate chiedendo aiuto. Abbiamo chiamato il 112 e poi ci siamo alternati nel praticare il massaggio cardiaco, seguendo alla lettera le indicazioni che ci venivano date al telefono dalla centrale operativa ".

La bambina sta bene

Fortunatamente la piccola sta bene ed è stata subito presa in consegna dai soccorritori e affidata dai carabinieri. Secondo i carabinieri di Gavardo l'uomo avrebbe avuto un infarto. Sul posto è intervenuta l'automedica di Gavardo e un'ambulanza dei volontari dell'Anc Valle del Chiese. Nessun approfondimento medico-legale è stato richiesto dalla magistratura e per questa ragone già mercoledì la salma è già stata trasferita alla Casa del commiato Scaroni di via Gavardina a Bedizzole, il paese d'origine di Alessio Gamba. Oltre alla piccola Vittoria il 42enne lascia la compagna Fabiana e i genitori Loredana e Giuliano. Gli inquirenti non hanno disposto l’autopsia perché i medici hanno escluso qualsiasi complicazione diversa rispetto all’infarto che avrebbe stroncato l’uomo all’improvviso senza dargli scampo.