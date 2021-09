"Ho un senso di colpa": così Corona torna in Rai

" Dove eravamo rimasti? ": è così che Mauro Corona ha esordito nel suo ritorno a Cartabianca nel mercoledì sera di Rai3. Elegantissimo come non lo si era mai visto, il filosofo si è presentato in collegamento con Bianca Berlinguer indossando un simil-smoking per celebrare l'occasione, a quasi un anno di distanza dal suo allontanamento da ogni programma Rai. " Non eravamo rimasti tanto bene ", ha scherzato la conduttrice rifacendosi a quanto detto al filosofo. I due hanno subito ritrovato l'intesa, che è mancata a entrambi nel corso degli ultimi mesi.

" Passata è la tempesta. Se mi è concesso, perché finora non mi era stata data la possibilità, volevo porgere le mie scuse a lei e alla rete. Lo dico perché ho un senso di colpa, non per ruffianarmi ", ha dichiarato Mauro Corona, facendo un passo indietro su quanto accaduto lo scorso anno con Bianca Berlinguer. " Vorrei tornare a Roma libero, sembriamo degli evasi dal carcere ", si è giustificato Mauro Corona per la sua assenza dallo studio, nonostante l'invito di Bianca Berlinguer. La conduttrice non ha risparmiato una battuta al filosofo, che nella scorsa stagione aveva trovato casa da Paolo Del Debbio dopo l'esilio della Rai. " Mi serviva una finestra per dare una voce a chi non ce l'ha, sempre con educazione e garbo ", si è difeso Mauro Corona. " Esatto, stavolta dobbiamo percorrere la retta vita ", l'ha ammonito la Berlinguer.