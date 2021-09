La rivincita di Mauro Corona: la Rai deve richiamarlo in studio

Non solo nella tv commerciale, anche nella tv pubblica gli ascolti hanno assunto un ruolo fondamentale. Sulle rilevazioni auditel si basano gli introiti pubblicitari e, va da sé, se il programma non raggiunge determinati obiettivi di share gli investitori perdono interesse. È per queste logiche che, a quanto risulta a ilGiornale.it, la Rai sarebbe pronta a fare un passo indietro su Mauro Corona, lo scrittore e filosofo bandito dalla televisione pubblica circa un anno fa dopo una discussione con Bianca Berlinguer, sua madrina televisiva. Ma se la giornalista e conduttrice l'aveva perdonato (quasi) subito, lo stesso non aveva fatto Franco Di Mare, irremovibile nella sua decisione fino a pochi giorni fa. Tuttavia, il cambio ai vertici ha modificato gli equilibri interni della Rai e sbloccato alcuni ingranaggi che sembravano irrimediabilmente inceppati.

Ma si sa, le situazioni si evolvono e mutano e la nuova stagione sta spingendo i vertici della Rai a una marcia indietro. Cartabianca, il programma della Berlinguer in onda il martedì sera, non sta brillando negli ascolti. Certo, solo due puntate non sono sufficienti a tirare una linea e a fare un bilancio ma danno già i primi spunti di riflessione. Il martedì è una giornata particolarmente combattuta in televisione, con tutti i principali canali delle emittenti televisive che rilanciano un'offerta accattivante al pubblico. Tralasciando le ammiraglie, oltre a Bianca Berlinguer, il martedì sono in onda anche Mario Giordano con Fuori dal coro su Rete4 e Giovanni Floris con DiMartedì su La7. Proposte simili, ognuna con la propria impronta, che devono sgomitare per guadagnare punti di share.

Ed ecco che da viale Mazzini sarebbero intenzionati a richiamare Mauro Corona in Rai. Anzi, sarebbe già tutto pronto per il suo ritorno. In un promo pubblicato proprio in queste ore sui canali social di Cartabianca, la stessa Berlinguer parla al telefono con un misterioso interlocutore, dandogli l'appuntamento proprio a martedì. " Guardi che io l'aspetto in apertura di puntata, abbiamo un sacco di cose di cui parlare... Mi raccomando, sia puntuale e, se possibile, venga ben vestito! ", dice la giornalista. Facile immaginare che lo speciale ospite in questione sia proprio Mauro Corona. Fonti interne hanno confermato a ilGiornale.it che a Cartabianca starebbero valutando se far intervenire lo scrittore in collegamento o addirittura di farlo presenziare in studio. La conduttrice propenderebbe per quest'ultima soluzione, ma, considerando considerando l'imprevedibilità del personaggio, le modalità del suo rientro sarebbero ancora da definire. Esule da Rai3, Mauro Corona nel finale della scorsa stagione si era accasato su Rete4, ospite di Paolo Del Debbio il giovedì sera.

L'intesa tra il giornalista e lo scrittore sembrava eccellente ma Corona non ha mai negato di sentire la mancanza della sua Bianchina, così come la Berlinguer ha sempre dichiarato di non essersi arresa all'allontanamento dello scrittore. Anzi, in più di un'occasione ha apertamente criticato la Rai per questa scelta. Gli ascolti deludenti (meno del 5% alla prima puntata e meno del 4% alla seconda) pare abbiano convinto l'azienda più di quanto non lo abbia fatto la giornalista nel corso dei mesi precedenti.