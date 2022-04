I figli diventeranno ciechi: i genitori fanno fare loro il giro del mondo

Quando Edith Lemay e suo marito, Sébastien Pelletier, hanno scoperto che tre dei loro quattro figli diventeranno ciechi, per via di una malattia degenerativa agli occhi, non si sono persi d'animo. Così, dopo aver ricevuto la diagnosi di retinite pigmentosa, hanno deciso di girare il mondo in modo da far vivere a Mia, Leo, Colin e Laurent quante più esperienze visive possibili. " Vogliamo che la loro memoria sia piena di splendidi paesaggi che possano ricordare tra tanti anni ", hanno raccontato i genitori dei bimbi al quotidiano inglese The Guardian.

La malattia rara

A Mia, 11 anni, a Colin di 6 e a Laurent di 4, è stata diagnosticata la retinite pigmentosa, una malattia degenerativa della retina che comporta la perdita graduale della vista fino alla completa cecità. Si tratta di una patologia rara per la quale, ad oggi, non c'è ancora una cura disponibile. " Quindi è un gioco di attesa e non c'è nulla che possiamo fare ", ha spiegato la mamma dei tre fratellini al giornale inglese. Il calvario è iniziato quando Mia, la maggiore, ha cominciato a non distinguere più i contorni degli oggetti nelle ore notturne e al buio. Successivamente i genitori hanno notato che anche gli altri due figli, Colin e Laurent, manifestavano le stesse difficoltà visive. Dunque hanno deciso di sottoporre i bimbi a una serie di accertamenti specialistici. La diagnosi è stata, per tutti e tre, di retinite pigmentosa. Soltanto Leo, il secondogenito della coppia, sembra non essere affetto della stessa patologia.

Il viaggio