I veri numeri di Bertolaso: "Chi ha già avuto il vaccino"

Ecco i veri numeri riguardanti la campagna vaccinale in Lombardia, resi noti a SkyTg24 da Guido Bertolaso, consulente della Regione per la campagna vaccinale. Secondo le sue parole, in Lombardia il caos sarebbe estremamente limitato e contenuto ad alcune zone.

Bertolaso: "In Lombardia 32-33mila vaccinazioni al giorno"

Bertolaso ha tenuto a precisare che “in Lombardia si vaccinano circa 32mila-33mila persone al giorno, soprattutto gli over 80, i più fragili e gli insegnanti, secondo le linee che il governo ha indicato a tutte le Regioni. Noi le rispettiamo in modo assolutamente corretto, quindi con i numeri che stiamo facendo siamo arrivati a vaccinare oltre il 50% degli over 80 e per il 12 aprile spero di aver vaccinato tutti gli over 80 almeno con la prima dose" . Come ha poi osservato, questo è un programma importante, e sono già stati realizzati tutti i centri vaccinali massimi, e oggi ne verrà aperto uno a Codogno. La Lombardia sembra quindi essere perfettamente in linea con le previsioni del governo. Come ha però sottolineato Bertolaso, se la Regione ricevesse un numero maggiore di vaccini, potrebbero essere molte di più le persone vaccinate. Anche perché, almeno per quanto riguarda Pfizer, le scorte sono praticamente terminate. Fortunatamente nella giornata di ieri sono arrivate altre dosi di vaccini che daranno la possibilità alla Lombardia di continuare le somministrazioni anche nei prossimi giorni. Anche se, come pronostico da Bertolaso, prima di Pasqua termineranno nuovamente.

Concludendo, il consulente della Regione ha spiegato che “questa fornitura di vaccini periodica e ben programmata ci permette di tracciare la strada che stiamo seguendo" . Adesso si stanno inoculando 33mila vaccini al giorno, l’obiettivo è però quello di arrivare a fine marzo a iniettare 50mila dosi giornaliere, poi 90mila verso l’11 aprile e 130mila alla fine del mese prossimo. Su un possibile ritardo sul numero di vaccini agli over 80, Bertolaso ha però evidenziato che oggi la Regione è “già sopra il 16% con le doppie dosi. In Lombardia tutti gli anziani vaccinati nelle Rsa non sono inseriti nell'elenco degli over 80 che abbiamo vaccinato e quindi di fatto la Lombardia non ha indicato gli oltre 100mila anziani over 80 già vaccinati nelle Rsa. È sempre un problema informatico, è un'attività che esula da quelle di chi si occupa di vaccinare i lombardi" .

Vaccinazione dei soggetti fragili