Impennata di morti (623). Calano a meno di 33mila i nuovi casi

Sono 32.961 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore a fronte di 225.640 tamponi processati. I morti di mercoledì 11 novembre sono 623, ancora in salita rispetto ai 580 di ieri. Il rapporto positivi/tamponi è al 14,6%, in calo rispetto a martedì 10 novembre (15%). Superata la soglia dei 3mila pazienti in terapia intensiva per Covid in Italia. Con i 110 delle ultime 24 ore il totale è di 3.081 persone in rianimazione. Il limite massimo resta quello del 3 aprile scorso con 4.068 ricoverati in terapia intensiva. A quasi 11 mesi dall'inizio dell'emergenza, l'Italia oltrepassa il milione di casi Covid 19. I contagiati totali, compresi guariti e vittime, sono 1.028.424. in Lombardia sono 8.180 i nuovi casi, in Campania 3.166, in Veneto 3.082 e in Piemonte 2.953.

LOMBARDIA

Oggi in Lombardia si sono registrati 8.180 casi di coronavirus e 152 morti. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi sono stati 18.723. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 52.712, in totale 3.377.673. Ieri, a fronte di 47.194 tamponi, c'erano stati 10.955 positivi e 129 morti.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 572 nuovi contagi (6.171 tamponi eseguiti) e 13 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 16.102, di cui: 4.778 a Trieste, 6.414 a Udine, 2.977 a Pordenone e 1.732 a Gorizia, alle quali si aggiungono 201 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 8.285. Sono 46 i pazienti in cura in terapia intensiva e 346 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 489, con la seguente suddivisione territoriale: 239 a Trieste, 126 a Udine, 111 a Pordenone e 13 a Gorizia. I totalmente guariti sono 7.328, i clinicamente guariti 120 e le persone in isolamento 7.773.

VENETO

"Ad oggi siamo arrivati a quasi 2 milioni e mezzo di tamponi molecolari eseguiti a cui si aggiungono 492mila test rapidi. Anche il professor Galli con cui stamane ero in diretta tv ha suggerito di sperimentare più test possibili, in pratica di 'utilizzare tutto quello che c'è sul mercatò". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia nel coso del punto stampa presentando il bollettino giornaliero sul Covid che riporta 87.337 positivi, con 3.082 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, oltre 17.000 persone in isolamento, 1.773 ricoverati (+77), 216 in terapia intensiva (+6) e 2.689 morti dall'inizio dell'epidemia, 46 nelle ultime 24 ore. "Siamo nella fase di turbolenza -ha sottolineato Zaia- questo livello raggiunto oggi corrisponde a quello dello scorso 30 marzo, come scenario sui pazienti ricoverati in ospedale mentre nelle terapie intensive il 19 marzo avevamo 356 ricoverati, con il picco, rispetto ai 216 di oggi". "Stiamo aprendo in continuazione reparti per i ricoverati -ha sottolineato ancora Zaia- il vantaggio di questa secondo ondata è che i malati restano poco negli ospedali e c'è un grande turnover". "La provincia con più problemi è quella di Verona oggi, dal punto di vista ospedaliero per cui 'colonizziamò i reparti non Covid e li trasformiamo in Covid", ha concluso.

EMILIA ROMAGNA

SARDEGNA

Sono 416 i nuovi casi di Covid-19 in Sardegna, dove oggi l'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale segnala un nuovo record di decessi in 24 ore: 14, numero che porta a 293 il bilancio complessivo delle vittime dall'inizio dell'emergenza. Aumentano anche i ricoveri negli ospedali: +18, di cui tre in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 8.709.

Sono 2.428, nelle ultime 24 ore, i contagi da Covid. Sono stati scoperti grazie a 20.670 tamponi. I ricoverati continuano ad aumentare e si contano 31 vittime: fra loro anche un uomo di 42 anni a Parma. Dei nuovi contagiati sono 1.292 gli asintomatici, individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Attualmente in Emilia-Romagna ci sono 43.891 casi attivi, il 95% dei quali in isolamento a casa perché non necessita particolari cure. Continuano a crescere però i ricoverati: quelli in terapia intensiva sono 222, sette in più di ieri, mentre i pazienti negli altri reparti Covid raggiungono quota 2.072 (+52). I morti sono quasi tutti over 75, anche se a Parma si registrano decessi di uomini di 42 e 51 anni. Ce ne sono stati otto a Modena, sei a Parma e Ravenna, cinque a Reggio Emilia, tre a Bologna, due nel Piacentino e uno in provincia di Forlì-Cesena La situazione dei contagi nelle province dell'Emilia-Romagna vede Modena con 599 nuovi casi e Bologna con 527; a seguire Reggio Emilia (275), e Ravenna (168).

ABRUZZO

Sono complessivamente 16550 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 662 nuovi casi (di età compresa tra 8 mesi e 99 anni). Dei nuovi casi, 392 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 93, di cui 28 in provincia dell'Aquila, 13 in provincia di Pescara, 23 in provincia di Chieti, 29 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 16 nuovi casi e sale a 644 (di età compresa tra 60 e 100 anni, 7 in provincia di Chieti, 6 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 4956 dimessi/guariti (+124 rispetto a ieri).

LAZIO

Diminuiscono i nuovi positivi nel Lazio. "Oggi, su oltre 26mila tamponi, si registrano 2.479 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 2.608 su oltre 29mila tamponi eseguiti. I decessi sono 38 a fronte dei 36 di ieri e i guariti nelle ultime 24 ore sono invece 447.

SICILIA

Sono 58 i nuovi positivi in provincia di Enna, in base al report giornaliero emanato ieri sera dalla Regione Siciliana. E' deceduto un paziente di 71 anni, con patologie pregresse. I numeri dei ricoveri nei reparti Covid dell'ospedale 'Umberto I' di Enna segnano oggi 56 pazienti in malattie infettive, due in terapia intensiva e una paziente nel reparto Covid dell'ostetricia. "Proseguono le azioni individuate dall'unita' di crisi costituita dall'Asp di Enna per fronteggiare l'epidemia Covid-19 - si legge in una nota dell'Asp - le misure messe in atto continuano ad assicurare, ai pazienti non colpiti dal Covid, l'erogazione dell'assistenza ospedaliera, tra l'altro, in chirurgia, cardiologia, nefrologia, psichiatria, della medicina, dell' ostetricia e ginecologia, medicina trasfusionali con la raccolta di sangue e derivati".