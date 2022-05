Imprenditore milanese ucciso e dato alle fiamme in Romania. Fermata una coppia

Massacrato e poi dato alle fiamme. Sono queste le primissime indiscrezioni che giungono da Bucarest, la capitale della Romania, dove nella notte è stato ucciso l'imprenditore milanese Mauro Donato Gadda, 64 anni, originario di Busto Garolfo. Per il delitto è stata fermata una coppia di coniugi, 23 e 27 anni, residenti a pochi chilometri dalla scena del crimine. Secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere.it, gli inquirenti non escludono l'ipotesi di un'esecuzione mafiosa anche se, al netto di tutte le variabili del caso, non si esclude il movente passionale. Pare infatti che Gadda intrattenesse una relazione sentimentale con la moglie del 27enne arrestato.

Il corpo carbonizzato

Il cadavere carbonizzato dell'imprenditore è stato ritrovato nel bagagliaio di una Dacia Logan a cui era stata asportata la targa al fine di rendere la vettura irriconoscibile. Non fosse altro che alle autorità è bastato leggere il numero di telaio del mezzo per risalire al proprietario. Da una prima ricostruzione della dinamica delittuosa, rilanciata dai quotidiani locali Antena 3 e Gandul, Gadda sarebbe stato ucciso in un palazzo del "settore 5" di Bucarest. Il corpo senza vita del64enne sarebbe stato quindi caricato in auto e trasportato nelle campagne di Magurele, nel distretto di Ilvof, per poi essere dato alle fiamme.

La trappola

Difficile stabilire il movente del truce delitto. Al momento non risulta che Gadda avesse guai finanziari o fosse coinvolto in un losco giro di affari. Pare, invece, che avesse una vita sentimentale piuttosto movimentata. Le fonti locali riferiscono, sulla base delle testimonianze raccolte dagli inquirenti, che il 64enne frequentasse una ragazza, Carmeluta, sposata con un 27enne di Bucarest, tal Valentin. La coppia di coniugi è stata fermata dalla polizia nella tarda mattina di oggi. Le immagini delle videocamere di sorveglianza puntate sulla scena del crimine inchioderebbero i sospettati. Due i possibili scenari profilati dagli investigatori. Il primo è che Gadda sia stato chiamato da Carmeluta per un appuntamento nell'appartamento della coppia salvo poi essere ammazzato da Valentin. Il secondo, invece, che il marito della 23enne abbia sorpreso il 64enne mentre si intratteneva con la moglie. Quindi sarebbe scattata la furia omicidia. Il romeno è gia noto alle forze dell'ordine. Nel 2019 era stato processato per violenza domestica sui figli e condannato a un anno e mezzo di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale.

Chi è l'imprenditore ucciso

Mauro Donato Gadda, originario di Busto Garolfo (Milano), era un affermato imprenditore nel settore della fabbricazione di motori. Anni fa, a seguito di un procedimento giudiziario per il fallimento di un'azienda, aveva deciso di lasciare l'Italia per la Romania. Stando a quanto riferiscono i media romeni, il 64enne era molto noto nell'ambiente imprenditoriale di Bucarest dove era socio di un'azienda che si occupa della produzione di pompe e filtri d'acqua. Dal punto di vista finanziario non risultano particolari criticità. Anzi, pare che godesse di un ottimo status economico vantando la disponibilità di auto lussuose, una barca e una villa nel quartiere residenziale di Mihailesti, nella Contea di Giurgiu. In queste ore l'ambasciata italiana di Bucarest sta tentando di contattare i familiari della vittima nel tentativo di acquisire eventuali informazioni aggiuntive.