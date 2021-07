Si fa un "selfie panoramico". L'influencer cade e muore

Hong Kong è sotto choc per la tragica morte di una 32enne modella e influencer locale, che aveva un seguito di migliaia di follower su Instagram e che è deceduta cadendo da una cascata mentre cercava di farsi " un selfie panoramico ". La vittima dell'incidente si chiamava Sofia Cheung ed era nota sul web proprio per essere una temeraria, amante di alture e scogliere, e per pubblicare foto estreme in luoghi particolarmente suggestivi e impervi. La sua scomparsa è avvenuta la mattina di sabato scorso, in un'area naturale dell'ex colonia britannica.

In base alle ricostruzioni della vicenda fatte dalla stampa internazionale, la modella, quel giorno, stava facendo, insieme a degli amici, un'escursione all'interno di Ha Pak Lai, vasta riserva ecologica piena di blocchi rocciosi, torrenti e cascate. L'influencer si sarebbe quindi messa a cercare l'angolazioe migliore per scattare un selfie mozzafiato da condividere immediatamente con i suoi ammiratori attivi sul web. Di conseguenza, Sofia si sarebbe avventurata in cima alla cascata di Tsing Dai, fino a sporgersi sul ciglio di quest'ultima per mettersi in posa davanti all'obiettivo della sua fotocamera.

Qualcosa però è andato storto, con la giovane che, forse scivolata, ha perso l'equilibrio ed è precipitata al suolo da un'altezza di cinque metri. In seguito all'incidente, la malcapitata è stata subito soccorsa dagli amici, che hanno avvertito all'istante le squadre di pronto soccorso. Nonostante un tempestivo ricovero in ospedale, per la 32enne non c'è stato nulla da fare; ogni tentativo di rianimarla è andato a vuoto e i medici hanno potuto soltanto accertare il decesso della paziente.

La modella, prima dell'escursione letale a Ha Pak Lai, aveva corredato della seguente frase l'ultimo scatto pubblicato sulle sue pagine social ufficiali: "Stanno arrivando giorni migliori. Si chiamano sabato e domenica!". Proprio quel sabato, giorno da lei indicato come adatto a compiere gite nei posti più emozionanti e a realizzare selfie impagabili, ha tragicamente coinciso con la disavventura di Sofia presso il salto di Tsing Dai.